Beneficiile ascunse ale ceaiului din frunze de avocado: Cum poate susține sănătatea organismului

Frunzele de avocado pot fi folosite atât crude, cât și uscate. În forma crudă, ele adaugă aromă în mâncăruri și sunt îndepărtate înainte de consum. Uscate, acestea dezvoltă un gust delicat de nucă, intensificând aroma ceaiului, potrivit medicool.ro.

Beneficii pentru sănătate

Tensiune arterială

Este un remediu natural pentru hipertensiune arterială. Studiile arată că flavonoidele și quercetina din frunze pot reduce tensiunea arterială atât sistolică, cât și diastolică, sprijinind sănătatea cardiovasculară.

Digestie

Ceaiul din frunze de avocado este folosit tradițional pentru probleme digestive. Compușii activi ajută la calmarea stomacului, reduc balonarea și pot regla tranzitul intestinal, fiind util și în cazul constipației.

Antiinflamator

Antioxidanții din frunze contribuie la reducerea inflamației cronice, implicată în afecțiuni precum artrita sau bolile cardiovasculare. Consumul regulat poate susține sistemul imunitar și protejează organismul de stresul oxidativ.

Cum pregătești ceaiul de frunze de avocado

Ingrediente

2-3 frunze uscate de avocado sau 1 pliculeț de ceai

225–280 ml apă filtrată

Opțional: lămâie, miere, scorțișoară sau ghimbir

Mod de preparare:

Fierbe apa până aproape de punctul de clocot, apoi dă-o deoparte. Adaugă frunzele de avocado și acoperă pentru 15–20 de minute. Strecoară și savurează.

Ceaiul are o nuanță ușor roșiatică și un gust pământos, plăcut, dar nu amar.

Alte efecte și precauții

Frunzele de avocado conțin peste 30 de compuși activi cu proprietăți antioxidante. Consumul regulat poate susține sănătatea ficatului, metabolismul și echilibrul glicemic.

Totuși, experții recomandă precauție: unele persoane pot experimenta reacții alergice sau probleme digestive. Femeile însărcinate sau care alăptează ar trebui să consulte medicul înainte de a consuma ceaiul. Consumul excesiv poate avea efect diuretic și poate interacționa cu anumite medicamente.

Deși studiile preliminare indică beneficii pentru tensiune, inflamație și digestie, cercetările clinice pe termen lung rămân limitate, iar evaluările suplimentare sunt recomandate pentru a confirma efectele asupra sănătății generale.