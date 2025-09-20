Volodimir Zelenski se va întâlni cu Donald Trump în timpul summit-ului anual al ONU

x close
de Redacția Jurnalul    |    20 Sep 2025   •   20:40
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski se va întâlni cu liderul SUA, Donald Trump, în timpul summit-ului anual al ONU. Cei doi lideri vor discuta despre garanțiile de securitate în cazul unui acord de pace cu Rusia.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat sâmbătă că se va întâlni cu omologul său american, Donald Trump, săptămâna viitoare în timpul Adunării Generale a ONU de la New York, potrivit Le Figaro. Ei vor avea o discuție privată.

Volodimir Zelenski a spus că va avea „o întâlnire cu președintele Statelor Unite” și că va discuta despre garanțiile de securitate în cazul unui acord de pace cu Rusia. Cei doi lideri vor discuta și despre noile sancțiuni care ar putea fi impuse Moscovei pe care țara sa le cere Statelor Unite.

Donald Trump a declarat joi că președintele rus Vladimir Putin „l-a dezamăgit cu adevărat” deoarece nu a pus capăt atacurilor asupta Ucrainei și nu a acceptat un acord de pace.

(sursa: Mediafax)

 

Subiecte în articol: Volodimir Zelenski Donald Trump onu
