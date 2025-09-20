Volodimir Zelenski se va întâlni cu Donald Trump în timpul summit-ului anual al ONU

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat sâmbătă că se va întâlni cu omologul său american, Donald Trump, săptămâna viitoare în timpul Adunării Generale a ONU de la New York, potrivit Le Figaro. Ei vor avea o discuție privată.

Volodimir Zelenski a spus că va avea „o întâlnire cu președintele Statelor Unite” și că va discuta despre garanțiile de securitate în cazul unui acord de pace cu Rusia. Cei doi lideri vor discuta și despre noile sancțiuni care ar putea fi impuse Moscovei pe care țara sa le cere Statelor Unite.

Donald Trump a declarat joi că președintele rus Vladimir Putin „l-a dezamăgit cu adevărat” deoarece nu a pus capăt atacurilor asupta Ucrainei și nu a acceptat un acord de pace.

(sursa: Mediafax)