Zelenski condamnă atacurile imprudente ale Iranului asupra EAU

Zelenski a scris acest lucru pe Telegram în urma unei reuniuni privind eforturile diplomatice din Orientul Mijlociu și din regiunea Golfului, dar și a rapoartelor actualizate ale echipelor de experți militari ucraineni.

„Din păcate, Iranul a efectuat ieri atacuri imprudente împotriva EAU. Tensiunile militare generale din Golf au crescut, de asemenea, semnificativ. Astfel de măsuri luate de Iran nu pot fi decât condamnate. Este nevoie de mai multă securitate, iar viteza cu care situația se stabilizează și securitatea este asigurată în această regiune va avea, de asemenea, un impact semnificativ asupra întregii lumi. Acest lucru privește atât securitatea, cât și economia și problemele sociale. Costul vieții în majoritatea țărilor este amenințat din cauza a ceea ce se întâmplă chiar în această regiune”, a spus Zelenski.

El a declarat că Ucraina contribuie la eforturile de stabilizare și securitate.

„Am stabilit sarcini pentru echipa noastră diplomatică în ceea ce privește colaborarea bilaterală cu statele din Golf și cu regiunea în ansamblu. Pregătim noi decizii și vom dezvolta parteneriatul nostru în domeniul securității”, a declarat Zelenski.

Președintele ucrainean a mai adăugat că Ucraina a propus, de asemenea, Bahrainului domenii relevante de cooperare și că echipele din ambele țări vor vorbi despre detalii.

„Monitorizăm, de asemenea, punerea în aplicare a acordurilor anterioare cu țările din regiune, pe baza principiului reciprocității în cooperare”, a spus el.

După cum s-a raportat, în timpul unei întâlniri la Manama cu regele Bahrainului, Hamad bin Isa Al Khalifa, Zelenski a propus încheierea unui acord privind dronele cu Bahrain.

