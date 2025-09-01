Zelenski va avea joi o întâlnire cu mai mulți lideri europeni la Paris privind securitatea Ucrainei

„O astfel de întâlnire este prevăzută pentru a discuta despre garanțiile de securitate pentru Ucraina și pentru a face progrese în diplomație, pentru că rușii sunt din nou în faza de tergiversare”, a precizat sursa sub protecția anonimatului. Aceasta a adăugat că participarea președintelui american Donald Trump la summit „nu este, pentru moment, prevăzută”.

Diplomația internațională pentru încheierea războiului în Ucraina s-a intensificat în ultimele săptămâni sub conducerea lui Trump, care l-a întâlnit în august pe omologul său rus Vladimir Putin în Alaska, însă aceste eforturi nu au avut încă rezultate concrete. Ucraina acuză Rusia că „trage de timp” și pretinde că dorește negocieri doar pentru a pregăti noi atacuri.

În prezent, forțele ruse controlează aproximativ 20% din teritoriul ucrainean și dețin avantaj pe front. Invazia rusă, începută în februarie 2022, rămâne cel mai grav conflict armat din Europa de la al Doilea Război Mondial, cu zeci sau chiar sute de mii de victime în ambele țări.

(sursa: Mediafax)