Volodomir Zelenski propune trei locații pentru întâlnirea cu Vladimir Putin

Volodimir Zelenski a declarat, miercuri, într-o discuție cu un grup de media, printre care și AFP, că vede posibilă o întâlnire cu Vladimir Putin după un acord privind garanțiile de securitate pentru Kiev. Întâlnirea ar putea avea loc în Elveția, Austria sau Turcia, potrivit președintelui ucrainean.

Zelenski a mai spus că „Rusia își concentrează trupele în partea ocupată a regiunii Zaporijjia, în sudul Ucrainei, în vederea unei posibile ofensive”. Conform liderului ucrainean, Moscova își trimite forțele în această zonă din regiunea rusă Kursk.

(sursa: Mediafax)