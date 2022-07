Washingtonul, încrezător că Blinken şi Lavrov vor discuta curând, în pofida rezervelor Moscovei

Rusia a confirmat solicitarea SUA pentru o conversaţie între Antony Blinken şi Serghei Lavrov şi ne aşteptăm ca această conversaţie să aibă loc în următoarele zile, a declarat joi seară Ned Price, purtătorul de cuvânt al Departamentului de Stat.

Administraţia Vladimir Putin a anunţat joi că, deocamdată, nu există niciun acord cu Statele Unite privind un eventual schimb între deţinuţi, respingând sugestiile secretarului de Stat american Antony Blinken. "Deocamdată, nu există niciun acord în această privinţă. Când cineva discută despre astfel de subiecte, nu trece la atacuri informaţionale", a declarat joi după-amiază Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, citat de agenţia Reuters.

La rândul său, Maria Zaharova, purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe de la Moscova, a confirmat că în ultima perioadă au avut loc discuţii între Moscova şi Washington privind un schimb între deţinuţi, dar nu s-au înregistrat rezultate.

Secretarul de Stat american, Antony Blinken, a anunţat miercuri seară că intenţionează să aibă o conversaţie cu ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, în următoarele zile, discuţia urmând să se concentreze pe situaţia unor cetăţeni americani aflaţi în detenţie în Rusia. Antony Blinken a afirmat că Washingtonul a transmis o "propunere substanţială" Moscovei în sensul eliberării jucătoarei de baschet Brittney Griner şi a fostului militar american Paul Whelan, aflaţi în detenţie în Rusia.

Potrivit unor surse citate de postul de televiziune CNN, Administraţia Joseph Biden propune Rusiei eliberarea lui Viktor Bout, un traficant de arme rus condamnat în SUA la 25 de ani de închisoare, în schimbul lui Brittney Griner şi lui Paul Whelan. "Am transmis o ofertă substanţială despre care credem că va avea succes, ţinând cont de istoria conversaţiilor cu ruşii. Am transmis propunerea acum câteva săptămâni, în iunie", a afirmat un oficial de rang înalt de la Washington, sub protecţia anonimatului.

Jucătoarea americană de baschet Brittney Griner este judecată în Rusia sub acuzaţia de trafic de droguri, după ce a fost arestată la un punct vamal aeroportuar în februarie. Paul Whelan, care este cetăţean american, canadian, britanic şi irlandez, fost membru al Infanteriei Marine din SUA, este arestat în Rusia din decembrie 2018 şi a fost condamnat în iunie 2020 la 16 ani de închisoare pentru spionaj. Statele Unite neagă acuzaţiile formulate de autorităţile ruse.

(sursa: Mediafax)