Zeleneski anunță că o delegație ucraineană merge în SUA pentru negocieri privind garanții

Volodimir Zelenski a anunțat că pe lângă obținerea unor garanții solide de securitate din partea Statelor Unite, delegația va va încerca să obțină clarificări privind poziția Moscovei față de eforturile diplomatice, notează Reuters.

„Cred că am colaborat bine cu partea americană, doar că nu suntem de aceeași parte în anumite chestiuni”, a spus Zelenski despre negocierile mediate de americani.

Președintele ucrainean a mai spus că Ucraina și-a finalizat partea de documentație privind reconstrucția Ucrainei. Potrivit oficialilor de la Kiev, refacere va necesita aproximativ 800 de miliarde de dolari.

În cadrul conferinței de presă, președintele ucrainean a solicitat suplimentarea muniției pentru sistemele de apărare antiaeriană, avertizând că, până la sosirea unui nou pachet de ajutor, unele sisteme au rămas fără muniție.

Tot vineri, printr-un mesaj publicat pe rețele de socializare, Zelenski a acuzat Rusia că tergiversează eforturile de pace prin atacurile repetate asupra infrastructurii energetice.

„Fiecare dintre aceste atacuri împotriva sectorului nostru energetic și a orașelor noastre arată destul de clar interesele și intențiile reale ale Rusiei: nu sunt interesate de acorduri, ci de distrugerea în continuare a Ucrainei”, se arată în mesajul președintelui de la Kiev.

(sursa: Mediafax)