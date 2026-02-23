Zelenski: „Putin a început deja Al Treilea Război Mondial”. Kievul respinge concesiile teritoriale

Interviul a avut loc în incinta puternic securizată a administrației de la Kiev, într-un context în care, potrivit relatării, verificările de acces au fost mult mai stricte decât la întâlnirile obișnuite cu șefi de stat — o măsură explicabilă într-o țară aflată în război, cu un președinte care a fost deja o țintă pentru Rusia.

Declarațiile vin pe fondul negocierilor de pace mediate de SUA la Geneva, descrise de părți drept „dificile”, fără un progres decisiv. În timp ce Washingtonul a vorbit despre „progrese semnificative”, președintele american Donald Trump a cerut public Kievului să accepte rapid o înțelegere.

În interviu, Zelenski a respins explicit ideea că un armistițiu ar trebui obținut prin retragerea Ucrainei de pe terenuri pe care Rusia nu a reușit să le cucerească, în pofida pierderilor. Despre solicitările Moscovei, el a spus că nu le privește „simplu ca pe pământ”, ci ca pe o slăbire a pozițiilor și o renunțare la „sute de mii” de oameni care trăiesc acolo.

Potrivit Reuters, unul dintre punctele de fricțiune rămâne cererea Moscovei ca Ucraina să cedeze aproximativ 20% din estul regiunii Donețk pe care forțele ruse nu au reușit să-l cucerească, solicitare pe care Kievul a respins-o în mod repetat.

Zelenski a avertizat că o încetare a focului obținută prin concesii ar putea să-i ofere lui Putin doar timpul necesar refacerii capacității militare. „Ar putea să-l satisfacă pentru o vreme… are nevoie de o pauză…”, a spus el, adăugând că nu exclude reluarea războiului după regrupare.

Întrebat ce ar însemna victoria, președintele ucrainean a spus că obiectivul imediat este oprirea uciderilor și revenirea la o viață normală, însă a insistat și pe o dimensiune mai largă: oprirea lui Putin „astăzi”, pentru că „nu se va opri la Ucraina”.

În același timp, Zelenski a afirmat că recuperarea tuturor teritoriilor este „doar o chestiune de timp”, dar a recunoscut că „astăzi” costul ar fi uriaș în vieți omenești și că lipsa de armament depinde și de parteneri. El a reluat ideea revenirii la granițele din 1991, anul independenței Ucrainei după prăbușirea Uniunea Sovietică, pe care o descrie drept „justiție”.

În contextul relației cu Washingtonul, Zelenski a respins acuzația că ar fi „dictator” și că ar fi început războiul. Iar despre posibilitatea unor garanții americane de securitate, el a sugerat că acestea ar trebui ancorate instituțional, inclusiv prin aprobări ale Congresul Statelor Unite, pentru a rezista schimbărilor politice de la Washington, D.C..

Pe tema cererii americane ca Ucraina să organizeze alegeri, Zelenski a spus că scrutinul este dificil sub lege marțială și în condițiile în care milioane de ucraineni sunt refugiați, iar teritorii sunt ocupate, dar a lăsat deschisă posibilitatea dacă ar deveni o condiție pentru încheierea războiului — cu insistența că ar fi nevoie mai întâi de garanții solide de securitate.

În paralel, negocierile de la Geneva nu au produs încă un acord, iar subiectele teritoriale și garanțiile de securitate rămân printre cele mai sensibile puncte ale discuțiilor.

„Recuperarea teritoriilor ocupate nu este posibilă acum, dar va veni în timp”

Volodimir Zelenski a afirmat pentru BBC că Ucraina nu poate recupera acum toate teritoriile ocupate de Rusia, dar crede că acest lucru se va întâmpla în timp.

Președintele ucrainean a declarat în cadrul discuției că eliberarea teritoriilor ocupate de Rusia nu este posibilă în prezent, iar motivul principal este faptul că ar necesita sacrificii uriașe.

„Și, de asemenea, nu avem suficiente arme. Asta depinde nu doar de noi, ci și de partenerii noștri. Deci, deocamdată, acest lucru nu este posibil, dar revenirea la granițele juste din 1991 [anul în care Ucraina și-a declarat independența, precipitând prăbușirea finală a Uniunii Sovietice], fără îndoială, nu este doar o victorie, ci este dreptate. Victoria Ucrainei este păstrarea independenței noastre, iar o victorie a dreptății pentru întreaga lume este restituirea tuturor pământurilor noastre”, a afirmat Zelenski

El a mai declarat că Ucraina își apără independența în războiul care încă există și că revenirea la frontierele recunoscute internațional rămâne un obiectiv pe termen lung.

Potrivit informațiilor citate de Ukrinform, Volodimir Zelenski a spus că Forțele de Apărare Ucrainene au reușit să recupereze aproximativ 300 de kilometri pătrați în sudul țării în timpul operațiunilor de contraatac.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹

(sursa: Mediafax)