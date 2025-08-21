Zelenski cere un „răspuns puternic” din partea Statelor Unite dacă Putin refuză discuțiile

„Suntem pregătiți pentru întâlnirea bilaterală. Dacă rușii nu sunt, atunci ne-am dori să vedem un răspuns puternic din partea Statelor Unite”, a spus Zelenski, adăugând că i-a cerut lui Trump să impună sancțiuni suplimentare Moscovei dacă aceasta refuză discuțiile cu Ucraina.

Întâlnirea ar marca prima confruntare între Zelenski și Putin de la începutul invaziei Rusiei în februarie 2022. Cei doi lideri s-au întâlnit ultima dată la Paris în decembrie 2019, în cadrul negocierilor Formatului Normandia mediate de Franța și Germania.

Zelenski a precizat că, în următoarele 7-10 zile, Ucraina se așteaptă să obțină claritate privind „arhitectura” garanțiilor de securitate de tip „Articolul 5” pe care Vestul le poate oferi în cadrul eforturilor de pace, inclusiv modul în care fiecare țară își asumă angajamentele.

După aceasta, a spus el, președintele american Donald Trump se așteaptă ca întâlnirea bilaterală dintre Zelenski și Putin să aibă loc în „una-două săptămâni”. Dacă întâlnirea va da rezultate, ar putea urma un summit trilateral la care să participe Trump.

„Avem nevoie de această întâlnire. Am făcut un pas înainte, iar acum ei (Rusia) trebuie să facă ceva pentru a demonstra că vor cu adevărat să pună capăt războiului, așa cum au pretins”, a adăugat Zelenski.

Bloomberg a raportat, marți, că un pachet de garanții de securitate pentru Ucraina ar putea fi finalizat săptămâna aceasta. Oficialii europeni au discutat trimiterea de trupe britanice și franceze în Ucraina.

Kremlinul a respins aceste propuneri de securitate, ministrul rus de externe Serghei Lavrov declarând, miercuri, că Rusia trebuie să fie implicată în furnizarea garanțiilor de securitate pentru Ucraina.

(sursa: Mediafax)