Zelenski vrea summit trilateral Ucraina-Rusia-SUA. Von der Leyen cere „oprirea crimelor”

„Putin are multe cereri, dar nu le cunoaștem pe toate”, spune el, adăugând că „va dura ceva timp să le analizăm, dar este imposibil să facem acest lucru sub presiunea armelor”.

El adaugă că liniile actuale ale frontului ar trebui să constituie baza negocierilor de pace.

„Avem nevoie de negocieri reale, ceea ce înseamnă că putem începe de unde se află acum linia frontului”, declară el.

El afirmă că este necesar un summit trilateral între Ucraina, Rusia și SUA, dar Rusia nu dă „niciun semn” că acest lucru se va întâmpla. „Și dacă Rusia refuză, atunci trebuie să urmeze noi sancțiuni”, spune el.

Zelenski spune că este recunoscător lui Trump și SUA pentru că au acceptat să colaboreze cu Europa pentru a oferi Ucrainei garanții de securitate, dar că „nu există detalii despre cum va funcționa acest lucru”, scrie Sky News.

„La fel ca articolul 5 din NATO, considerăm că aderarea la UE face parte din garanțiile de securitate”, spune el.

Von der Leyen: „Oprirea crimelor este prioritatea numărul unu”

Oprirea crimelor de război este prioritatea numărul unu, declară duminică președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, în cadrul unei conferințe de presă susținute alături de președintele Ucrainei.

„În primul rând, trebuie să avem garanții solide de securitate pentru a proteja atât Ucraina, cât și interesele vitale de securitate ale Europei”, afirmă ea, potrivit Sky News.

Ea adaugă că Ucraina „trebuie să fie capabilă să-și mențină suveranitatea și integritatea teritorială” și afirmă că poziția Europei este că „frontierele internaționale nu pot fi modificate prin forță”.

Comentariul său vine după ce în spațiul public au apărut informații potrivit cărora Putin a formulat cereri teritoriale în cadrul întâlnirii sale cu Donald Trump de vineri.

„Acestea sunt decizii care trebuie luate de Ucraina și numai de Ucraina. Și aceste decizii nu pot fi luate fără ca Ucraina să fie prezentă la masa negocierilor”, spune von der Leyen.

Potrivit președintei CE, „oprirea uciderilor este cea mai importantă parte, (...) indiferent dacă o numim armistițiu sau acord de pace”.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹

(sursa: Mediafax)