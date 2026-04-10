Zelenski: Ucraina este pregătită să respecte armistițiul de Paște

„Ucraina a afirmat în mod repetat că suntem pregătiți pentru pași simetrici. Am propus un armistițiu în perioada sărbătorilor de Paște din acest an și vom acționa în consecință. Oamenii au nevoie de un Paște liber de amenințări și de o mișcare reală către pace, iar Rusia are șansa de a nu reveni la atacuri și după Paște”, a declarat Zelenski, pe rețelele de socializare.

Declarația liderului de la Kiev vine după ce președintele rus Vladimir Putin a anunțat cu câteva ore înaite un armistițiu de Paștele ortodox.

Potrivit anunțului de la Kremlin, armistițiul este valabil din 11 aprilie, ora 16:00, până la 12 aprilie, miezul nopții, timp în care forțele ruse ar urma să înceteze ostilitățile pe toate direcțiile.

Potrivit anunțului Kremlinului, trupele ruse au primit ordinul de a opri luptele. Însă, rămân în stare de alertă pentru a reacționa în cazul unor eventuale acțiuni ostile.

Anterior, Rusia a mai declarat un armistițiu similar în perioada Paștelui ortodox din 2025, în zona de conflict.

(sursa: Mediafax)