Cu stația antigrindină în curte, fermierii s-au trezit cu producția distrusă chiar de grindină

Reprezentanții exploatației susțin că între 80% și 95% din producția de fructe a fost compromisă, în ciuda faptului că în incinta fermei este amplasată o stație a sistemului antigrindină, rămasă nefuncțională, scrie agrointel.ro

Ferma administrează aproximativ 60 de hectare de culturi pomicole și viticole, cu plantații de cireși, vișini, pruni, meri și viță-de-vie. Potrivit reprezentanților societății, grindina a afectat aproape toate suprafețele cultivate, iar fructele ajunse la maturitate au fost cele mai lovite.

„Fructele sunt căzute pe jos, iar cele rămase în pom sunt deteriorate”, au declarat reprezentanții exploatației, care estimează că pagubele se ridică la nivelul aproape întregii recolte din acest an.

Sistem antigrindină în curte, dar nefuncțional

Situația este cu atât mai frustrantă pentru fermieri cu cât una dintre stațiile sistemului național antigrindină este amplasată chiar pe terenul exploatației. Proprietarii spun că au pus la dispoziție terenul pentru instalarea stației încă de la începutul proiectului și că au susținut constant funcționarea acestui sistem.

Potrivit acestora, oprirea sistemului a lăsat culturile vulnerabile în fața fenomenelor meteorologice extreme. Fermierii susțin că, într-o zonă cu tradiție în pomicultură și viticultură, o singură furtună cu grindină este suficientă pentru a compromite un an întreg de muncă.

Contracte afectate și investiții puse în pericol

Pagubele au venit într-un moment delicat pentru exploatație. Ferma începuse deja recoltarea și comercializarea cireșelor și avea contracte în derulare cu procesatori din industria alimentară. Distrugerea fructelor pune acum sub semnul întrebării onorarea acestor livrări și afectează serios veniturile din acest sezon.

În plus, proprietarii atrag atenția că investițiile nu se opresc odată cu pierderea recoltei. Plantațiile trebuie întreținute în continuare pentru a-și păstra potențialul productiv, ceea ce înseamnă costuri suplimentare într-un an deja compromis de vreme.

Fermierii așteaptă evaluarea pagubelor

Reprezentanții fermei au notificat autoritățile locale pentru constituirea comisiei de constatare a pagubelor și speră ca procedurile să se desfășoare rapid. Deocamdată, valoarea exactă a pierderilor nu a fost calculată, însă fermierii avertizează că impactul economic ar putea fi resimțit și în anii următori.

În condițiile în care exploatația are credite și investiții în derulare, proprietarii spun că sprijinul autorităților va fi esențial pentru depășirea acestui moment dificil.