Izvoarele fertilității de la Sovata

Sovata este stațiunea balneoclimaterică cea mai intens promovată în perioada regimului comunist, dar fără o explicație clară. Aici erau trimiși mai ales oamenii muncii, nu pensionarii, pentru relaxare și tratamente de prevenție care astăzi sunt pe primul plan în turismul medical, la nivel mondial. Ceea ce marile clinici și centre de recuperare, tratament și prevenție fac astăzi pe sute de milioane de dolari, statul român comunist oferea gratis, însă s-a păstrat secretul descoperirilor din anii '70-'80, pentru că românii se fereau atunci să procreeze. Astfel a rămas îngropat în arhive un secret căutat de toată lumea contemporană: miracolul fertilității care s-a găsit în apele izvoarelor de la Sovata și în tratamentele în apa Lacului Ursu, cu apă sărată și nămol sapropelic. Secretul nu a fost bine păzit, pentru că mulți l-au aflat și au mers la Sovata să-și încerce norocul, atunci când tratamentele de fertilizare nu dădeau rezultate. Autoritățile locale și județene, dar și hotelierii și medicii din centrele de tratament vorbesc despre mii de cazuri pe care le-au monitorizat în ultimii 30 de ani, în care toți cei care s-au îmbăiat în apele de la Sovata au reușit să aibă copii, dar abia acum se reia cercetarea științifică, pe baza documentelor din arhive.

Sovata este stațiunea renăscută de mai multe ori din întâmplări ciudate. De peste un secol este cunoscută la nivel european ca destinație turistică și se poate spune că trăiește din turism, dar „mina de aur” de aici e cunoscută doar de cei care au reușit să afle secretul apelor din izvoare și din lacurile sărate: sporește fertilitatea și rezolvă probleme hormonale grave.

Președintele Consiliului Județean Mureș, Péter Ferenc, a explicat, pentru Jurnalul, că se pregătește o nouă strategie de promovare a miracolelor de la Sovata, pentru care se vor relua și cercetările științifice, iar documentele din arhive vor fi o bază de pornire, după ce s-au urmărit rezultatele în cazul multor familii care au ajuns la Sovata pentru a-și încerca norocul, în tratamentele de fertilizare.

L-am întrebat pe primarul orașului, László Zsolt Fülöp, cu ce stațiune din Ungaria s-ar putea compara Sovata – dat fiind faptul că turiștii din Ungaria o consideră la fel ca atracțiile din țara lor -, dar acesta a mărturisit, pentru Jurnalul, că nicio zonă balneară din țara vecină nu deține minunea izvoarelor și a lacurilor de la Sovata care ajută fertilitatea, iar cei care știu care sunt efectele tratamentelor de aici aleg Sovata pentru a se asigura că vor avea copii.

La nivel local, medicii din centrele de tratament au urmărit și ei aceste rezultate, iar pentru viitorul studiu științific vor putea aduce inclusiv „feedback-ul” miilor de turiști care le-au mărturisit că au copii datorită minunii de la Sovata. Acum se pregătesc să creeze o bază de date care va fi analizată în continuare de specialiști.

Ceea ce a ținut acest secret departe de publicul larg este decretul prin care statul român comunist a interzis avortul, în anii '70, pentru că tinerii și cei de vârstă medie care mergeau la Sovata în acea perioadă ar fi evitat stațiunea, dacă s-ar fi știut care sunt efectele tratamentelor de aici. Mulți români se fereau să aibă copii, din cauza condițiilor grele de trai, iar prin obligarea femeilor să nască au fost distruse multe destine, familii și vieți.

O eroare de strategie

Așa a ajuns acest secret să fie îngropat și mai târziu, când decretul nu mai era în vigoare, dar cei care au creat strategiile de promovare pentru turismul balnear din România au decis să-l ascundă în continuare. Președintele CJ Mureș a mărturisit că i s-a spus să nu folosească acest atu unic în campaniile de promovare a localității și a județului, pentru că nu va avea efecte pozitive. Cum sfaturile veneau de la experți în promovare, informațiile despre capacitatea apelor de la Sovata de a spori fertilitatea au fost date foarte rar de către autorități, însă, la nivel local, toată lumea vorbește despre aceste efecte miraculoase. În plus, bazele de tratament ale hotelurilor și compania care administrează Lacul Ursu oferă pachete de turism medical în care includ explicit componenta de fertilizare și pe cea de tratament pentru echilibru hormonal în perioadele de premenopauză și menopauză, pe baza datelor certe pe care le au, din anii '70-'80, dar și a celor analizate după 1990, pe turiștii care au ajuns aici și au discutat cu medicii despre rezultate.

În ultimii ani, foarte multe familii care au făcut tratamente de fertilizare au declarat că miracolul nașterii unui copil s-a produs imediat după ce au ajuns la Sovata, iar medicii din stațiune se pregătesc să introducă aceste date în viitoarea cercetare a efectelor apelor de aici, atât pentru Lacul Ursu, unde se fac băi cu apă sărată și caldă, dar și cu nămol sapropelic, cât și pentru toate celelalte izvoare cu apă sărată sau dulce, toate fiind ape minerale cu multe calități benefice.

Se caută și izvoare cu apă termală

Primăria Sovata pregătește acum și un proiect prin care se caută izvoare de apă minerală termală, la periferia localității. În afară de Lacul Ursu sau de Lacul Negru, unde sunt ștrandurile modernizate după 1990, se pot face tratamente, dar și agrement, în aproape toate hotelurile din stațiune. Unul dintre cele mai mari centre de wellness și agrement, de la Hotel Crystal, construit după 2020 pentru a atrage mai ales tinerii și familiile care au copii, le oferă turiștilor posibilitatea de a se scălda în piscine cu mai multe tipuri de apă din această zonă, inclusiv apă sărată, captată dintr-un izvor local, toate fiind încălzite, iar dacă se va descoperi și un izvor de apă termală în apropiere, acesta ar putea fi captat și folosit pentru agrement sau tratamente, în funcție de calitățile apei, care vor fi analizate de specialiști.

Seamănă mai mult cu stațiunile din Ungaria

Hotelierii de la Sovata au aflat de la turiștii din Ungaria că ei consideră acest loc foarte asemănător cu ceea ce au și la ei acasă. Modernizarea stațiunii a mers mână-n mână cu refacerea zonelor istorice, construindu-se noi clădiri conform planurilor arhitecturale inițiale. Astfel, stațiunea arată astăzi la fel ca una de top din vestul Europei și oferta balneară seamănă foarte mult cu cele din Ungaria – doar că celor din Ungaria le lipsește componenta de sporire a fertilității pe care o are doar Sovata.

În plus, stațiunea este un imens loc de joacă pentru copii și pentru cei care dau în mintea copiilor, la orice vârstă. În ultimii 15 ani, Sovata s-a transformat într-o atracție pentru toți cei care vor să se bucure și de distracții inedite, pe lângă relaxare, tratamente curative sau preventive, wellness și SPA. S-au construit și s-au renovat foarte multe hoteluri și pensiuni, iar acum se pot caza la Sovata peste 4.500 de turiști în fiecare zi, în camerele disponibile.

Transportul în localitate se face mai ales cu trenulețul muzical - pentru copiii de până la …90 de ani -, dar și cu trăsuri trase de cai și cu vizitii ca acum un secol. Ca mai toate localitățile din Mureș, Harghita și Covasna, Sovata este și o atracție din punct de vedere al gastronomiei, cu multe preparate secuiești, cu specificul zonei.

Miracolul care a salvat stațiunea

Lacul Ursu și Lacul Negru sunt „vedetele” stațiunii Sovata. Lacul Ursu s-a format dintr-o întâmplare care la început părea sfârșitul stațiunii Sovata, dar a fost un miracol care a crescut și mai mult valoarea și vizibilitatea acestui loc. Totul a început cu prăbușirea unei vechi exploatări de sare (masiv de sare) și a unei pășuni, un eveniment documentat istoric pe 27 mai 1875. Prăbușirea a fost urmată de acumularea apelor provenite din două pâraie - Toplița și Roșu – care au format cel mai mare lac helioterm din lume, unic prin caracteristicile sale dovedite științific.

Lacul Negru s-a format într-o fostă salină de suprafață și primele scrieri care-i atestă existența sunt din anul 1715, fiind cel mai vechi lac din stațiune. Ambele lacuri sunt renumite pentru cel mai bun nămol sapropelic și cea mai concentrată apă sărată din zonă, fiind ideale pentru tratamente reumatice și dermatologice, dar mai ales pentru fertilitate.

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