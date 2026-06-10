Tragedie pe DN6: o tânără de 24 de ani a murit după impactul devastator dintre un autoturism și un TIR. Un copil de 3 ani, la spital

Accident cumplit la Mehadia. O femeie de 24 de ani și-a pierdut viața, iar un copil și un bărbat au fost răniți grav

O tragedie rutieră s-a produs miercuri după-amiază pe DN6, în județul Caraș-Severin. O femeie în vârstă de doar 24 de ani a murit, iar un copil de aproximativ 3 ani și un bărbat de 40 de ani au fost răniți în urma unei coliziuni violente între un autoturism și un TIR. Autoritățile au declanșat o anchetă pentru a stabili cu exactitate circumstanțele producerii accidentului.

Impact fatal pe DN6, în afara localității Mehadia

Un grav accident rutier a avut loc miercuri, în jurul orei 15:30, pe Drumul Național 6, la kilometrul 389+500, în afara localității Mehadia, județul Caraș-Severin. În coliziune au fost implicate un autoturism și un ansamblu de vehicule de mare tonaj (TIR).

În urma impactului, o tânără în vârstă de 24 de ani, aflată pe bancheta din spate a autoturismului, și-a pierdut viața. Potrivit informațiilor furnizate de Inspectoratul de Poliție Județean Caraș-Severin, celelalte două persoane aflate în mașină au fost transportate la spital.

„În urma impactului, o femeie în vârstă de 24 de ani, pasageră pe bancheta din spate a autoturismului, a decedat. Conducătorul autoturismului, un bărbat în vârstă de 40 de ani, a fost transportat la spital în stare de inconștiență, iar un minor în vârstă de aproximativ 3 ani a fost transportat la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale”, a transmis sursa citată.

Intervenție de amploare a echipajelor de salvare

La locul accidentului au fost mobilizate de urgență echipaje din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Semenic” Caraș-Severin, precum și mai multe ambulanțe ale Serviciului de Ambulanță Județean.

Conform informațiilor oferite de sg.-maj. Iulia Rusan, purtător de cuvânt al ISU Caraș-Severin, în autoturism se aflau doi adulți și un copil. Șoferul TIR-ului era conștient în momentul intervenției salvatorilor.

Pompierii din cadrul Punctului de Lucru Băile Herculane și Detașamentului de Pompieri Caransebeș au intervenit cu o autospecială de stingere dotată cu modul de descarcerare, o autospecială de descarcerare și un echipaj SMURD. În sprijin au fost trimise și trei echipaje ale Serviciului de Ambulanță Județean.

Femeia a fost găsită încarcerată

Operațiunea de salvare a fost una extrem de dificilă. Tânăra de 24 de ani a rămas încarcerată în urma impactului, iar echipajele de descarcerare au intervenit pentru extragerea acesteia dintre fiarele contorsionate ale autoturismului.

„Victima de sex feminin, găsită încarcerată și inconștientă, a fost extrasă de către echipajul de descarcerare al ISU Caraș-Severin. În ciuda manevrelor de resuscitare efectuate de personalul medical, aceasta a fost declarată decedată. Cea de-a doua victimă, un bărbat inconștient, a fost preluată de un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean și transportată la Spitalul Municipal Orșova. De asemenea, un minor în vârstă de aproximativ 3 ani, conștient, a fost preluat de un alt echipaj SAJ și transportat la spital pentru investigații și îngrijiri medicale”, se mai arată în comunicatul de presă.

Șoferul TIR-ului nu consumase alcool

Polițiștii au efectuat testarea conducătorului ansamblului de vehicule pentru depistarea consumului de alcool. Rezultatul obținut a fost negativ.

Conducătorul autoturismului, aflat în stare de inconștiență după accident, a fost transportat la spital pentru îngrijiri și investigații medicale de specialitate.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹

Agerpres