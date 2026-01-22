Zelenski anunță prima întâlnire trilaterală între Ucraina, Rusia și SUA

Răspunzând la o întrebare după ce a susținut un discurs joi, la Davos, președintele Volodimir Zelenski spune că, din câte înțelege, prima întâlnire trilaterală între SUA, Rusia și Ucraina va avea loc mâine și poimâine.

El spune că aceasta va avea loc în Emiratele Arabe Unite, dar sugerează că această idee le-a fost impusă de Washington, notează Sky News.

„Sper că Emiratele sunt la curent cu acest lucru. Da. Uneori avem astfel de surprize din partea americană”.

Potrivit The Guardian, Zelenski speră ca Rusia să fie dispusă să facă compromisuri, ceea ce va duce la sfârșitul războiului.

După discuțiile avute la Davos cu președintele Trump, Zelenski a mai spus că planul de pace este „aproape gata”.

„Documentele menite să pună capăt acestui război sunt aproape gata, iar acest lucru este foarte important. Ucraina lucrează cu sinceritate și determinare, iar acest lucru dă roade. Rusia trebuie să fie pregătită să pună capăt acestui război, să oprească această agresiune”.

(sursa: Mediafax)