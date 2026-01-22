O zi sângeroasă în Gaza, în ciuda armistițiului: Jurnaliști și copii uciși de forțele israeliene

Cei trei jurnaliști palestinieni au murit după ce un atac israelian a lovit vehiculul în care se aflau, în zona Netzarim, în centrul Fâșiei Gaza. Ei filmau un nou centru pentru persoane strămutate, administrat de un comitet guvernamental egiptean, scrie AP.

Reprezentanții comitetului susțin că vehiculul era cunoscut de armata israeliană și se afla la circa cinci kilometri de o zonă controlată de Israel. Armata israeliană a afirmat că a identificat „suspecți care operau o dronă considerată o amenințare” pentru trupele proprii.

Unul dintre jurnaliști, Abdul Raouf Shaat, colabora frecvent cu agenția Agence France-Presse. AFP a cerut o investigație completă, precizând că acesta nu se afla într-o misiune oficială în momentul atacului.

Conform Comitetului pentru Protecția Jurnaliștilor, peste 200 de jurnaliști și angajați din media au fost uciși în Gaza de la începutul conflictului, în 2023.

Printre victime se numără doi băieți de 13 ani, care și-au pierdut viața în atacuri distincte. Într-un prim caz, un copil, alături de tatăl său și de un tânăr de 22 de ani, a fost lovit de o dronă israeliană. S-a întâmplat chiar în apropierea taberei de refugiați Bureij, în estul Fâșiei Gaza.

Într-un alt incident, un alt băiat de 13 ani, Moatsem al-Sharafy, a fost împușcat de soldați israelieni în orașul Bani Suheila. Mama sa a declarat pentru Associated Press că băiatul plecase dimineața să adune lemne pentru foc, pentru a putea găti.

„A plecat flămând și mi-a spus că se întoarce repede”, a spus ea printre lacrimi.

Spitalele din Gaza au mai raportat decesul unei femei împușcate în zona Muwasi din Khan Younis. De asemenea au mai raportat și uciderea a trei frați într-un atac cu tancuri în tabăra Bureij.

Potrivit Ministerului Sănătății din Gaza, peste 470 de palestinieni au fost uciși de focuri israeliene de la intrarea în vigoare a armistițiului, pe 10 octombrie. Dintre aceștia, cel puțin 77 au murit în apropierea liniei de separație dintre zonele controlate de Israel și restul teritoriului.

Datele ministerului, aflat sub administrația Hamas, sunt considerate în general credibile de agențiile ONU și de experți independenți.

În paralel, Israelul a efectuat miercuri mai multe lovituri aeriene în sudul Libanului. S-au vizat ceea ce armata a descris drept depozite de arme ale grupării Hezbollah și rute de contrabandă la granița cu Siria.

Ministerul Sănătății libanez a anunțat că 19 persoane, inclusiv jurnaliști, au fost rănite într-un sat din sudul țării. Președintele Libanului, Joseph Aoun, a condamnat atacurile, catalogându-le drept „agresiune sistematică”.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹

(sursa: Mediafax)