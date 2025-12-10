Acuzație explozivă confirmată de Curtea de Conturi. Prime ilegale acordate după Jocurile Olimpice

Documentul consultat de golazo.ro arată următoare:
- COSR a plătit la cererea MTS sau ANS suma totală de 11.770.100 lei: pentru 2021 – suma de 3.317.100 lei, pentru anul 2024 – suma de 8.453.000 lei, membrilor comisiilor și colectivelor multidisciplinare, reprezentând premii acordate atât personalului din cadrul ministerului, cât și personalului instituțiilor subordonate;
- beneficiarii premiilor au fost, de exemplu: consilier, expert, referent, contabil, electrician, tâmplar, asistent medical, kinetoterapeut, muzeograf, auditori interni, secretar general, îngrijitor, muncitor, paznic, bucătar, ospătar, camerista, electrician, fochist etc.
- valoare individuală premiu în 2021: între 3.500 și 15.000 lei;
- valoare individuală premiu în 2024: între 4.000 și 40.000 lei;
- atât pentru ciclul olimpic 2016-2020, cât și pentru ciclul olimpic 2020-2024 nu a fost stabilită și aprobată componența colectivelor tehnice multidisciplinare și nici nu au fost stabilite atribuții clare care să justifice contribuția la obținerea performanțelor sportive pentru pregătirea și participarea la JO.
Artificiul folosit de Novak
„La data de 20 iulie 2021, cu doar 7 zile înaintea începerii competiției aferente ciclului olimpic 2016-2020, la nivelul MTS s-a emis un Ordin prin care s-a stabilit componența colectivelor tehnice și atribuțiile acestora, ceea ce conduce la concluzia să personalul premiat nu a contribuit la performanțele sportivilor, având în vedere data emiterii acestui ordin”, a explicat Curtea de Conturi procedeul prin care Novak a justificat primele la acel moment.
Concluzii ale raportului:
- personalul premiat în 2021 și 2024 nu a avut criterii care au stat la baza bonusurilor propuse;
- entitatea (MTS, ANS) nu s-a asigurat ca plata premiilor olimpice acordate beneficiarilor să fie efectuată în baza bunei gestiuni financiare în angajarea și utilizarea fondurilor publice primite de la bugetul statului;
- acordarea necuvenită a premiilor pentru personalul din cadrul federațiilor sportive naționale și ANS, succesoare a MTS;
- recomandăm dispunerea măsurilor ce se impun pentru recuperarea sumelor acordate necuvenit.
Controlul a fost realizat de Curtea de Conturi după ce în 2024 premierul de atunci, Marcel Ciolacu, a cerut verificare modului în care au fost acordate prime după Jocurile Olimpice ca urmare a unor acuzații apărute în presă conform cărora persoanlul auxiliar din federațiile sportive ar fi încasat prime, desi nu ar fi avut niciun drept.