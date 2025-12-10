Jurnalul.ro › Ştiri › Justitie › Acuzație explozivă confirmată de Curtea de Conturi. Prime ilegale acordate după Jocurile Olimpice Acuzație explozivă confirmată de Curtea de Conturi. Prime ilegale acordate după Jocurile Olimpice

Sursa foto: Antena3 CNN/În 2021, șeful MTS era Eduard Novak, în vreme ce pe parcursul anului 2024, până în decembrie, cea care a condus Agenția Națională pentru Sport a fost Elisabeta Lipă

Ministerul Tineretului și Sportului în 2021 și Agenția Națională a Sportului în 2024 au dat prime în valoare totală de 2,4 milioane de euro către personal auxiliar din cadrul federațiilor, după ediții ale Jocurilor Olimpice, arată un raport al Curtea de Conturi, care subliniază că acordarea lor a fost ilegală.