Afacerile fostei generălese „Anaconda”, pe minus, odată cu anchetarea de către DNA a lui Florian Coldea și Dumitru Dumbravă

Din 2020, de la înființare, compania a mers doar pe profit, iar în 2023, când foștii ei șefi efectuau celebra operațiune „Bani pentru intervenții în justiție”, cifra de afaceri, încasările și profitul au explodat. După ce gruparea generalilor a încăput pe mâna DNA, însă, și situația financiară a companiei Elenei Istode a cunoscut regresul. În această primăvară, firma „Anacondei” și-a schimbat obiectul de activitate în „Relații publice și comunicare”.

Punerea sub acuzare, anchetarea și trimiterea în judecată a foștilor capi ai SRI, generalii Florian Coldea și Dumitru Dumbravă, pare să nu fi produs, în anul fiscal anterior, pierderi doar firmelor de consultanță patronate de către aceștia, ci și companiile foștilor subalterni ai acestora, care apar chiar și în referatul procurorilor.

Un document de la Registrul Comerțului, intrat în posesia „Jurnalul”, arată că, la data de 12 martie 2025, Elena Istode, general în rezervă al SRI, care este asociatul unic și administratorul societății SC Cocoandconsulting SRL, a decis să modifice obiectul de activitate al firmei din domeniul principal „activități de consultanță în afaceri și management” în „activități în domeniul relațiilor publice și al comunicării”.

Mai mult, compania a căpătat și obiecte de activitate secundare, precum „prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe”, „activități de studiere a pieței de sondare a opiniei publice”, „alte activități profesionale, științifice și tehnice”, precum și „activități de plasare a forței de muncă”.

Numele companiei, în referatul procurorilor

În actul de acuzare al procurorilor DNA, prin care generalii Florian Coldea și Dumitru Dumbravă, precum și avocatul Doru Trăilă au fost trimiși în judecată, se arată că din analiza tranzacțiilor efectuate în contul de lei de către casa de avocatură a lui Doru Trăilă, s-a stabilit că, în perioada 2022 – 2024, au fost efectuate servicii repetate de la anumite grupuri de firme. S-a constatat, de asemenea, că, după ce a încasat banii, casa de avocatură a efectuat imediat plăți către SC Wise Line Consulting SRL, firma lui Dumitru Dumbravă. „Cea mai mare parte a încasărilor era redirecționată către SC Wise Line Consulting SRL”, se arată în ordonanța citată.

Mai mult, din analiza tranzacțiilor efectuate de către SC Wise Line Consulting SRL, rezultă faptul că, după efectuarea încasărilor de la casa de avocatură a lui Doru Trăilă, această firmă a efectuat, la rândul ei, plăți către alte societăți de consultanță, fiind nominalizate SC Strategic Sys SRL, SC Cocoandconsulting SRL și SC Interdiligence Consulting SRL.

Astfel, s-a descoperit faptul că firma de consultanță a generalului SRI Dumitru Dumbravă nu a alimentat cu bani de la casa de avocatură a lui Doru Trăilă doar compania lui Florian Coldea, ci și alte două societăți de consultanță.

A intrat în afaceri în anul 2020

Ei bine, una dintre acestea este chiar SC Cocoandconsulting SRL, care a fost înființată, potrivit datelor furnizate de Oficiul Național al Registrului Comerțului, la data de 18 februarie 2020, avea sediul social în sectorul 3 și și-a declarat drept obiect principal de activitate „consultanța pentru afaceri și management”. Capitalul social, de 200 de lei, este deținut integral de unicul asociat Elena Istode, care are și calitatea de administrator. În data de 29 august 2023, compania și-a mutat sediul social, de acasă de la asociatul unic Elena Istode, într-un alt imobil amplasat în Bulevardul Geniului nr. 46 – 48 (în apropierea Palatului Cotroceni și al sediilor SPP, DGPI și Poliției de Frontieră).

Patroana firmei, Elena Istode, este nimeni alta decât fosta subalternă a lui Florian Coldea, fiind, la rândul ei, general SRI iesit la pensie. Personajul este cunoscut sub porecla „Șefa ofițerilor acoperiți” și, în vara anului 2017, a fost trecut în rezervă de către președintele României, Klaus Iohannis.

Elena Istode se ocupa de ofițerii acoperiți ai Serviciului Român de Informații, plasați în presă, ANAF și Ministerul Afacerilor Interne, conducând, tot oficial, Direcția de Securitate Economică a SRI. Elena Istode a apărut în mai multe poze din vacanțe exotice petrecute la Monaco și la Cannes împreună cu familia fostului deputat Cristian Rizea, condamnat definitiv pentru spălare de bani.

A căzut „gruparea”, au scăzut și profiturile

Interesant este că, la fel ca și în cazul firmelor lui Dumitru Dumbravă și Florian Coldea, compania de consultanță a „Anacondei” (o altă poreclă a generălesei SRI Elena Istode) a mers pe profituri maximale. Dar asta până când DNA să intre pe fir și să devoaleze afacerile celor doi foști capi ai SRI.

Astfel, în 2020, primul an de activitate, firma a avut o cifră de afaceri de 315.369 lei, a încasat venituri în același cuantum, a cheltuit 5.583 de lei și a realizat un profit net de 300.689 de lei. În 2021, cifra de afaceri a fost de 654.015 lei, veniturile au fost în același cuantum, firma a cheltuit 13.383 de lei, iar profitul net de 621.011 lei. În 2022, cifra de afaceri a fost de 658.017 lei, veniturile au fost de 658.040 de lei, compania a cheltuit 15.164 lei, iar profitul net de 624.121 lei. În 2023, compania Anacondei a avut o cifră de afaceri de 803.180 de lei, a încasat venituri de 803.940 de lei, a cheltuit 69.733 lei și a realizat un profit net de 629.931 de lei.

Anul trecut, însă, lucrurile au luat-o în jos. Cifra de afaceri a scăzut la 34.317 lei, iar veniturile s-au diminuat la 45.361 lei. Cheltuielile au fost de 118.050 lei. Iar, de data aceasta, firma nu a mai realizat profit, ci pierderi, de 74.672 lei.

Gruparea generalilor, trimisă în judecată, a acționat în instanță DNA și procurorul de caz

Reamintim că, la data de 3 iulie 2025, DNA i-a trimis în judecată pe Florian Coldea, Dumitru Dumbravă și Doru Trăilă, pentru constituirea unui grup infracțional organizat, trafic de influență, exercitarea fără drept a unei profesii sau activități și spălare de bani.

Este vorba despre dosarul „Bani pentru intervenții în justiție, în care procurorii au reținut un prejudiciu total de 9.962.696,1 lei, pentru care s-a luat măsura indisponibilizării în vederea confiscării.

Dosarul a ajuns la Curtea de Apel București, unde a fost înregistrat tot începând cu data de 3 iulie 2025, fiind alocată Secției a II-a Penală, sub numărul 4374/2/2025. Până în acest moment, nu a fost alocat încă un prim termen de judecată.

În același timp, avocatul Doru Trăilă și generalul Dumitru Dumbravă au dat, la rândul lor, în judecată, în cadrul a două dosare având ca obiect „acțiune în răspundere delictuală”, procuroarea care i-a anchetat, Mihaiela Moraru Iorga și DNA. Procesele încep să se judece la Tribunalul București, în 14 octombrie, respectiv în 26 noiembrie 2025.