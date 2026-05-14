x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Justitie Anchetă la vârful AVR: Noul șef al Vămilor a fost reținut de procurori. Numit recent în funcție de Ilie Bolojan

Anchetă la vârful AVR: Noul șef al Vămilor a fost reținut de procurori. Numit recent în funcție de Ilie Bolojan

de Redacția Jurnalul    |    14 Mai 2026   •   09:30
Anchetă la vârful AVR: Noul șef al Vămilor a fost reținut de procurori. Numit recent în funcție de Ilie Bolojan
Facebook/Mihai Savin a devenit director general AVR în ianuarie 2026.

Procurorii PCAB l-au reținut pe Mihai Savin, noul șef al Autorității Vamale Române (AVR), numit recent în funcție de premierul Ilie Bolojan.

Procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București l-au reținut pe Mihai Savin, președintele Autorității Vamale Române (AVR).

Anchetatorii suspectează că acesta și-ar fi pus un consilier să falsifice un ordin de serviciu după ce s-a deplasat cu girofarul, relatează surse judiciare.

Mihai Savin, numit de Ilie Bolojan

Pe 26 ianuarie 2026, premierul Ilie Bolojan l-a numit pe Mihai Savin în funcția de președinte al Autorității Vamale Române (AVR), cu rang de secretar de stat.

Mihai Savin l-a înlocuit atunci la conducerea vămii pe Alexandru Bogdan Bălan, care a fost demis de premier.

Sinecuri la stat

Înainte de a prelua conducerea instituției, Mihai Savin a ocupat funcția de vicepreședinte al AVR.

Timp de trei ani, Mihai Savin a fost directorul adjunct al Apa Nova București, fiind numit ulterior membru al Consiliului de Administrație al Companiei Municipale de Dezvoltare Durabilă București.

Acesta a ocupat, pentru câteva luni, și postul de Director General al Companiei de Termoficare Prahova SA.

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe LongevityMagazine.ro
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: autoritatea vamala mihai savin Ilie Bolojan
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri