Un avocat își cere scuze pentru erorile generate de inteligența artificială într-un dosar de crimă

Gafa din Curtea Supremă a statului Victoria este încă una dint multele incidente provocate de inteligența artificială în sistemele de justiție din întreaga lume.

Avocatul apărării Rishi Nathwani, care deține titlul juridic prestigios de King's Counsel, și-a asumat „întreaga responsabilitate” pentru depunerea de informații incorecte în documentele depuse în cazul unui adolescent acuzat de crimă, potrivit documentelor judiciare consultate de The Associated Press.

„Ne pare profund rău și suntem jenați de ceea ce s-a întâmplat”, i-a spus Nathwani judecătorului James Elliott, la jum[tatea acestei săptămâni, în numele echipei de apărare.

Erorile generate de inteligența artificială au cauzat o întârziere de 24 de ore în rezolvarea unui caz pe care Elliott spera să îl încheie miercuri. Elliott a hotărât joi că clientul lui Nathwani, care nu poate fi identificat deoarece este minor, nu este vinovat de crimă din cauza unei deficiențe mintale.

„Capacitatea instanței de a se baza pe acuratețea prezentărilor făcute de avocați este fundamentală pentru buna administrare a justiției”, a adăugat Elliott.

Erorile au fost descoperite de asociații lui Elliott, care nu au putut găsi dosarele și au solicitat ca avocații apărării să furnizeze copii.

Avocații au recunoscut că citațiile „nu există” și că depunerea conținea „citate fictive”, potrivit documentelor judiciare.

