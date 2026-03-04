Băiatul de 15 ani, trimis în judecată pentru crima de la Cenei. Victima, ucisă cu toporul și arsă

Pe 19 ianuarie 2026, Mario Berinde, un băiat de 15 ani din Cenei, județul Timiș, a fost ucis de trei colegi. A fost lovit repetat cu o toporișcă și un cuțit. Cadavrul a fost incendiat, apoi îngropat în spatele unei grădini. Trupul a fost dezgropat de polițiști pe 21 ianuarie. Crima fusese plănuită cu aproximativ o lună înainte.

Băiatul de 15 ani, M.D.A., de 15 ani, a fost trimis în judecată în stare de arest preventiv pentru omor calificat și profanare de cadavru.

B.R.P. a fost trimis în judecată pentru profanare de cadavru și favorizarea făptuitorului, acuzat că a ajutat la ascunderea cadavrului și la ștergerea urmelor.

În cazul lui R.M.D., de 13 ani, cauza a fost clasată. La această vârstă, minorul nu răspunde penal. Tribunalul Timiș a dispus plasamentul său în regim de urgență într-un complex de servicii sociale pentru protecția copilului.

Ancheta a scos la iveală că adolescenții consumaseră droguri după crimă. Analizele au indicat prezența marijuanei.

DIICOT Timișoara a deschis un dosar penal separat, vizând rețeaua de aprovizionare cu droguri.

În urma a două percheziții - la Cenei în ianuarie și la Uivar în februarie - au fost reținute în total șase persoane.

(sursa: Mediafax)