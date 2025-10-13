x close
Nicolae Bănicioiu, achitat de instanța supremă pentru luare de mită. Decizia este definitivă

de Redacția Jurnalul    |    13 Oct 2025   •   16:49
Nicolae Bănicioiu, achitat de instanța supremă pentru luare de mită. Decizia este definitivă

 Fostul ministru al Sănătății Nicolae Bănicioiu a fost achitat, luni, de instanța supremă în procesul care i-a fost intentat pentru luare de mită. Decizia Înaltei Curți de Casație și Justiție este definitivă.

Înalta Curte a explicat că procurorul DNA Marian Drăgulescu și-a bazat rechizitoriul doar pe denunțul afaceristului Dorin Cocoș și pe supozițiile celorlalte trei denunțătoare.

Decizia a fost luată de un complet de cinci judecători în materie penală, care a constatat că fapta nu există.

Instanța a reținut că întregul caz s-a bazat pe declarațiile unui martor, considerate necredibile și nevizibile. Martorul s-a plasat în situații improbabile, susținând că a auzit conversații ale inculpatului în spații publice - pe stradă, la telefon, sau la masa alăturată într-un restaurant.

Curtea a constatat că informațiile furnizate de martor au caracter general, se bazează pe percepții întâmplătoare și neconfirmate, iar întregul caz nu are suport factual și nici alte probe care să coroboreze acuzațiile.

 

