Nicolae Bănicioiu, achitat de instanța supremă pentru luare de mită. Decizia este definitivă

Înalta Curte a explicat că procurorul DNA Marian Drăgulescu și-a bazat rechizitoriul doar pe denunțul afaceristului Dorin Cocoș și pe supozițiile celorlalte trei denunțătoare.

Decizia a fost luată de un complet de cinci judecători în materie penală, care a constatat că fapta nu există.

Instanța a reținut că întregul caz s-a bazat pe declarațiile unui martor, considerate necredibile și nevizibile. Martorul s-a plasat în situații improbabile, susținând că a auzit conversații ale inculpatului în spații publice - pe stradă, la telefon, sau la masa alăturată într-un restaurant.

Curtea a constatat că informațiile furnizate de martor au caracter general, se bazează pe percepții întâmplătoare și neconfirmate, iar întregul caz nu are suport factual și nici alte probe care să coroboreze acuzațiile.