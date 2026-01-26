Bărbat de 61 de ani, arestat în Mehedinți pentru viol și pornografie infantilă

x close
de Redacția Jurnalul    |    26 Ian 2026   •   11:43
Sursa foto: Bărbat, arestat pentru viol și pornografie infantilă

Dosarul deschis de procurori vizează fapte grave comise asupra unor minori, inclusiv producerea și stocarea de materiale cu conținut ilegal.

Procurorii DIICOT - Biroul Teritorial Mehedinți au dispus reținerea unui bărbat de 61 de ani, cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de viol asupra unui minor și pornografie infantilă. Potrivit anchetatorilor, în perioada noiembrie- decembrie 2025, individul a determinat o fată, în vârstă de 16 ani, să se filmeze cu telefonul mobil și să îi transmită imaginile, prin intermediul unei aplicații de mesagerie.

În urmă cu aproximativ două săptămâni, bărbatul a profitat sexual de situația de vulnerabilitate a aceleiași victime, care prezenta o ușoară întârziere mintală și se afla într-o situație socială dificilă. Potrivit anchetatorilor, faptele au fost comise, de asemenea, în scopul producerii de materiale pornografice.

Doar în ultimele trei luni, inculpatul a produs și stocat 26 de fișiere foto și video care conțin imagini cu caracter sexual explicit, atât cu victima de 16 ani, cât și cu un alt minor.

Judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalul Mehedinți a dispus sâmbătă arestarea preventivă a inculpatului pentru o perioadă de 30 de zile.

Dosarul a fost instrumentat împreună cu polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Mehedinți.

(sursa: Mediafax)

Subiecte în articol: arestat viol pornografie infantila
