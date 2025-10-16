Un bărbat a fost arestat preventiv pentru uciderea concubinei sale

x close
de Redacția Jurnalul    |    16 Oct 2025   •   11:20
Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Brașov au dispus reținerea și ulterior arestarea preventivă a unui bărbat de 40 de ani, acuzat că și-a ucis concubina în vârstă de 30 de ani. Bărbatul era recidivist, fiind condamnat în 2005 pentru tentativă la omor calificat.

Joi, Parchetul de pe lângă Tribunalul Brașov a anunțat punerea în mișcare a acțiunii penale împotriva unui bărbat de 40 de ani, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de violență în familie sub forma omorului calificat, cercetat sub acuzația de violență în familie în forma omorului calificat.

Potrivit anchetatorilor, în noaptea de marți spre miercuri, bărbatul și-ar fi ucis concubina cu în vârstă de 30 de ani, folosind un cuțit găsit la fața locului, în locuința lor din comuna Vulcani.

Inculpatul este recidivist, fiind anterior condamnat pentru tentativă de omor calificat în 2005, dar și pentru infracțiuni violente și contra patrimoniului, precum tâlhărie și furt calificat.

La momentul comiterii noii fapte, acesta se afla în stare de recidivă postcondamnatorie, ca urmare a unei condamnări pentru furt calificat.

(sursa: Mediafax)

