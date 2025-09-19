Un bărbat din Arad s-a ales cu dosar penal după ce a aruncat la gunoi 10 căței abia născuți

Suspectul F.A. a fost reținut, vineri, fiind cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de schingiuirea animalelor și uciderea animalelor, cu intenție, fără drept.

Procurorii spun că bărbatul a atuncat, miercuri, la o pubelă de gunoi, aflată în incinta parcului industrial UTA din Arad, un sac menajer în care se aflau zece exemplare canine fătate în urmă cu aproximativ 24-48 de ore.

Ajunse la fața locului, organele de cercetare penală au descoperit că patru dintre aceste exemplare canine mai prezentau semne vitale.

Dosarul penal este instrumentat de I.P.J. Arad, Biroul pentru Protecția Animalelor, sub supravegherea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Arad,

(sursa: Mediafax)