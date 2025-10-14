Un bărbat a ucis un câine care ar fi mâncat niște găini

Potrivit Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu Mureș, procurorul de caz a solicitat arestarea preventivă a unui inculpat cercetat sub aspectul săvârșirii infracțiunii de uciderea animalelor, cu intenţie, fără drept.

Judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Judecătoriei Târgu Mureș a admis propunerea, inculpatul fiind arestat preventiv pe o perioadă de 30 de zile.

În 8 octombrie, în timp ce se afla la domiciliul lui, la instigarea coinculpatei, care s-a prezentat cu un sac legat la gură în interiorul căruia se afla unul dintre câinii pe care îi deţine și care i-ar fi mâncat găini, i-a cerut să-l omoare, iar acesta a lovit în repetate rânduri cu un par sacul în care se afla câinele.

Câinele a suferit multiple leziuni.

Apoi, femeia a luat sacul înapoi la domiciliul său şi l-a aruncat peste gard, în curtea vecină, nelocuită, abandonând câinele în agonie. Acesta a fost găsit de un martor care l-a dus la un cabinet veterinar, fără ca exemplarul canin să mai poată fi salvat.

(sursa: Mediafax)