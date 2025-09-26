Bărbatul din București prins cu un pistol și zeci de cartușe a fost arestat

La perchezițiiloe făcute în locuința acestuia polițiștii au găsit un pistol și 23 de cartușe.

Inițial, bucureșteanul a fost reținut pentru 24 de ore, iar ulterior arestat preventiv pentru 30 de zile.

Cercetările sunt continuate de către polițiști din cadrul Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 3, pentru nerespectarea regimului armelor și al munițiilor.

Conform Antena 3 CNN, bărbatul fusese condamnat în 2015 pentru tentativă de omor asupra fostei sale iubite. El a primit o sentință de 10 ani și a fost eliberat din închisoare în acest an.

(sursa: Mediafax)