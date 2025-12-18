Broker imobiliar înșelat de o femeie ce s-a dat descendentă a unei familii nobiliare cu cinci castele

Potrivit Parchetului de pe lângă Tribunalul Albă, procurorii au dispus punerea în mişcare a acţiunii penale față de o femeie plasată sub control judiciar pentru săvârșirea infracțiunii de înșelăciune, în stare de recidivă postexecutorie. De asemenea, un bărbat și o firmă sunt cercetați în același caz de înșelăciune.

În perioada 2023-2025, femeia a invocat calități mincinoase, respectiv că ar fi descendenta unei familii nobiliare din Ungaria, posesoare a unei averi impresionante, ce ar include cinci castele și afaceri în domeniul petrolier și al comerțului cu cereale.

Astfel, inculpații ar fi indus în eroare și au determinat un broker imobiliar să le achite 51.000 euro și să le transfere dreptul de proprietate asupra unul imobil tip casă de locuit cu titlul de comision de performanță de 2% din valoarea finanțării de 12,5 milioane de euro promisă de inculpați că o vor investi pentru edificarea unui ansamblu rezidențial în Alba Iulia. Persoana vătămată urma să se ocupe de tranzacționarea tuturor apartamentelor din acel complex imobiliar, iar la final comisionul de intermediere a vânzării viitoarelor proprietăți să fie majorat.

Procurorii au dispus în acest caz și măsuri asigurătorii până la concurența sumei totale de 200.000 euro, valoarea estimată a prejudiciului, asupra conturilor bancare ale inculpaților persoane fizice și asupra unui imobil tip casă de locuit, aflat în proprietatea inculpatei persoană juridică, obținut prin inducerea în eroare a persoanei vătămate.

(sursa: Mediafax)