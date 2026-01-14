Curtea de Apel rămâne în pronunțare în apelul „Profesorului de genii” pentru violarea a doi minori

x close
de Redacția Jurnalul    |    14 Ian 2026   •   15:45
Sursa foto: Facebook/ În luna iulie, acesta a fost condamnat la 13 ani și 3 luni de închisoare și plata a 100.000 de euro ca despăgubiri.

Curtea de Apel București a rămas astăzi în pronunțare în apelul lui Kristoff Lajos, cunoscut drept „Profesorul de genii”. În luna iulie, acesta a fost condamnat la 13 ani și 3 luni de închisoare și plata a 100.000 de euro ca despăgubiri.

„Final de proces pentru cel supranumit “Profesorul de genii”. Pe numele său Kristoff Lajos, astăzi CAB a ramas in pronuntare pe apelul depus de către cel care a recunoscut ca a violat și agresat sexual doi minori”, a transmis avocatul Adrian Cuculis.

Avocatul a mai transmis și schimbarea încadrării juridice în formă continuată de viol.

În luna iulie, Kristoff Lajos a fost condamnat în primă instanță la 13 ani și 3 luni de închisoare pentru viol și agresiune sexuală împotriva unor minori. Potrivit deciziei pe fond, instanța a admis parțial acțiunea civilă formulată de părțile vătămate și a dispus plata a 100.000 de euro despăgubiri către copiii agresați.

 

(sursa: Mediafax)

 

