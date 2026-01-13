Scandalul datelor personale: Călin Georgescu pierde în instanță și riscă o amendă uriașă

Amendă de peste 50.000 de lei pentru Călin Georgescu. Tribunalul Ilfov a respins contestația fostului candidat la prezidențiale

Călin Georgescu, fost candidat la alegerile prezidențiale, riscă să achite amenzi de peste 50.000 de lei, după ce Tribunalul Ilfov a respins contestația formulată împotriva sancțiunilor aplicate de Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. Acesta este acuzat că, în timpul campaniei, a colectat date personale fără informarea și consimțământul utilizatorilor.

Două amenzi aplicate de Autoritatea pentru Protecția Datelor

Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) i-a aplicat lui Călin Georgescu două sancțiuni contravenționale: o amendă de 30.000 de lei, o a doua amendă în valoare de 20.286,80 lei (echivalentul a 4.000 de euro).

Sancțiunile au fost contestate în instanță, însă Tribunalul Ilfov a respins cererea, considerând-o nefondată.

„Respinge plângerea, ca nefondată. Cu recurs în termen de 30 zile de la comunicare. Calea de atac se depune la Tribunalul Ilfov.”, se arată în soluția pe scurt a Tribunalului Ilfov.

Decizia nu este definitivă. Călin Georgescu poate formula recurs, însă, în cazul în care și acesta va fi respins, fostul candidat va fi obligat să achite amenzi ce depășesc 50.000 de lei.

De ce a fost sancționat Călin Georgescu

Potrivit unui comunicat oficial, autoritatea de control a finalizat investigația în luna iunie 2025, constatând mai multe încălcări ale legislației privind protecția datelor personale.

„Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, a finalizat, în luna iunie 2025, o investigație la operatorul Georgescu Călin, în cadrul căreia s-a constatat încălcarea prevederilor art. 4 alin. (5) lit. a) și b) din Legea nr. 506/2004 și ale art. 12-14 din Regulamentul (UE) 2016/679,” , se precizează într-un comunicat de presă.

În urma verificărilor, au fost stabilite următoarele sancțiuni: „amendă în cuantum de 30.000 lei pentru încălcarea dispozițiilor art. 4 alin. (5) lit. a) și b) din Legea nr. 506/2004; amendă în cuantum de 20.286,80 lei (echivalentul a 4.000 euro) pentru încălcarea dispozițiilor art. 12-14 din Regulamentul (UE) 2016/679.”

Cookies instalate fără consimțământul utilizatorilor

Investigația a pornit de la o sesizare care semnala posibile încălcări ale GDPR. Autoritatea a constatat că, în perioada 06.12.2024 – 03.04.2025, site-ul lui Călin Georgescu instala module cookies fără acordul explicit al utilizatorilor.

„În cadrul investigației s-a constatat că, în perioada 06.12.2024 - 03.04.2025, în momentul accesării site-ului operatorului, a fost posibilă stocarea și accesarea informațiilor stocate pe echipamentele utilizatorilor, prin instalarea de module cookies, fără a obține în prealabil consimțământul expres al utilizatorilor și fără ca aceștia să fie informați…”

Autoritatea a subliniat că legislația permite utilizarea cookie-urilor doar în anumite condiții, printre care informarea clară și obținerea acordului utilizatorilor.

Date personale colectate prin formularul de contact

O altă problemă identificată a fost legată de formularul de contact de pe site-ul fostului candidat. Date precum numele, prenumele, adresa de e-mail și numărul de telefon au fost colectate fără informarea persoanelor vizate.

„Pe de altă parte, în cadrul investigației s-a mai constatat că operatorul Georgescu Călin nu a informat persoanele vizate ale căror date cu caracter personal au fost colectate și prelucrate prin intermediul formularului de contact (nume, prenume, e-mail, număr de telefon)…”

În baza criteriilor prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679, autoritatea a decis aplicarea sancțiunilor financiare.