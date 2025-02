Călin Georgescu și legătura cu Marian Motocu: Interceptări compromițătoare și contacte cu Ambasada Rusiei

Mai mult, interceptările telefonice relevă că Motocu a încercat să ia legătura cu un ofițer al Ambasadei Rusiei la București, colonelul Ignatiev Evgheni, adjunct al atașatului militar, cunoscut pentru legături cu GRU – serviciul de informații al armatei ruse.

Într-o altă conversație interceptată, Motocu discută cu Călin Georgescu, fost candidat la președinția României, care face referire la un „plan” și o „strategie” pe care doar el le cunoaște. Georgescu subliniază că, fără implicarea sa, „nimeni nu poate schimba ceva în această țară”.

Interceptarea discuției dintre Motocu și Georgescu

Marian Motocu îi transmite lui Călin Georgescu că a avut o întâlnire cu reprezentanți ai acestuia și că organizează un eveniment la Alba Iulia în luna februarie. În replică, Georgescu sugerează că există un plan pe care doar el îl cunoaște și că succesul său este crucial pentru schimbarea situației din România.

Marian Motocu: Să ne trăiască, domnul Călin, și la mulți ani!

Călin Georgescu: La mulți ani! La mulți ani! La mulți ani, Marian! Toate cele bune!

Marian Motocu: Doamne ajută! Domn Călin! M-am întâlnit cu oamenii dumneavoastră de i-ați trimis aci la Craiova. Mocanu cu ăsta, o alegere nu tocmai... Da? Cine sunt eu să comentez? M-am întâlnit, am discutat, le-am expus punctul meu de vedere, probabil că o să vă aducă la cunoștință ce am vorbit și ce nu am vorbit.

Călin Georgescu: Aşa.

Marian Motocu: Problema e alta. Eu în februarie voi organiza o întâlnire la care aș vrea să participați măcar o zi, adică să ne putem da în taină. Asta mă interesează pe mine. Eu nu fac întâlnirile doar de dragul spectacolului. Nu. Fac întâlnirile ca să pot să mă întâlnesc efectiv cu oamenii, să punem țara la cale pe un anumit segment. Partidele politice și lumea politică în sistemul actual nu pot exista. Cel puțin nu pot exista dacă sunt pentru ai noștri, pentru români. Restul sunt doar intenții. Asta o știți și dumneavoastră și o știu și eu. Apropo, s-ar putea să ajung pe 15 la Mihai Eminescu. Poate reușim să ne vedem atunci, dacă sunteți până în cartier.

Călin Georgescu: Cu siguranţă, da. Da.

Marian Motocu: E, acum dumneavoastră știți. Nu știu, dar eu vă zic, în februarie am evenimentul ăsta. Nu știu când, că trebuie să vorbesc și cu autoritățile să-l facem de comun acord ca să nu existe probleme și alte chestii.

Călin Georgescu: Un eveniment legat de ce anume?

Marian Motocu: Horia, Cloşca și Crișan.

Călin Georgescu: Am înţeles.

Marian Motocu: Eu am transformat evenimentul ăsta într-o tradiție și în fiecare an ne ducem la Alba Iulia cum de altfel în fiecare an mergem și la și revopsim tricolorul acolo unde este nevoie și chestii de genul ăsta pe care le fac de vreo câțiva ani de zile încoace.

Călin Georgescu: Marian, dacă lucrurile merg bine, o să încep în ianuarie. Vreau să înţelegi că există un plan, există o strategie, pe care numai eu o cunosc. Când va fi să fie, cum ți-am spus de acum un an, nu s-au legat lucrurile, din multe motive, atunci o să ai locul tău în această acţiune. Că nu eşti tu, fiecare își face treaba aşa cum e. Eu părerea mea e să stai aproape de George Mocanu, eu nu voi fi membrul niciunui partid politic, aşa cum de altfel am şi anunţat şi să dea Dumnezeu ca luna asta să se concretizeze. Ce pot să spun la final, este aşa: Dacă eu nu intru în această acţiune, nimeni nu poate schimba ceva în această ţară. Nimeni.

Marian Motocu: Am înţeles.

Călin Georgescu: Asta să fie foarte clar. Chiar nimeni. Nimeni înseamnă nimeni. Deci este o șansă pe care o jucăm acum. Vom vedea, şi sper să am câştig de cauză nu în ceea ce va fi. Că de câştigat, câştig sigur. În perioada asta, acum. Prin urmare, părerea mea este că nu trebuie judecat nimeni. Cu atenţie. Şi atât îţi spun, stai aproape de omul ăsta, dincolo de orice alte păreri ai avea. N-ar fi rău, cât mai stai acolo, o zi, două, să te vezi cu el.

Marian Motocu: Păi da, m-am văzut de vreo două ori, dar eu am eu am fost în Moldova.

Călin Georgescu: Nu contează. Nu contează. Dar ţi-am spus. Îi spui, domnule ce ştii tu acolo să spui mai bine. Atâta doar. Trebuie să înțelegi că țara asta e făcută praf de zeci de ani.

Marian Motocu: Da...

Călin Georgescu: Dacă eu sau generaţia mea, vorbeam azi cu Dan Puric şi Bogdan Cuza, nu reuşim, nu mai reuşeşte nimeni,

Marian Motocu: Păi eu mai țin legătura cu maestrul, din când în când.

Călin Georgescu: Mă rog, dincolo de asta, lucrurile sunt mult mai complicate decât atât. Hai, cu încredere și pe curând, Marian!

Marian Motocu: Bun, stima și respectul, să trăiești, domnul Călin.

Călin Georgescu: Doamne ajută, toate cele bune, pe curând.

Încercarea lui Motocu de a discuta cu un colonel la ambasada rusă

Marian Motocu: Ziua bună! Menya zovut Motocu Marian. Atâta știu în rusește. Vreau să vorbesc și eu cu domnul colonel Ignatiev Evenki (sic!)

Interlocutor de la ambasada Rusiei: I don’t understand you. (Nu vă înțeleg)

Marian Motocu: I want to speak to Colonel Ignatiev Evengi... Evgeni... Evgeni (Evgheni).

Interlocutor de la ambasada Rusiei: Your number, telephone, you... (numărul tău de telefon)

Marian Motocu (vorbește în engleză): Numărul meu de telefon e (...) Nu pot să o spun în engleză...

Interlocutor de la ambasada Rusiei: Ok, cum vă numiți?

Marian Motocu: Motocu Marian. (repetă)

Interlocutor de la ambasada Rusiei: Ok, așteptați.

Colonelul Ignatiev Evgheni este identificat ca un ofițer GRU, serviciul rusesc implicat în operațiuni de dezinformare, manipulare și acțiuni clandestine.