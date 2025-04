Gheorghi Gospodinov, mesaj către cititori la apariția volumului de proză scurtă Și alte povestiri

Este vorba despre volumul de proză scurtă Și alte povestiri, a patra sa traducere în limba română, după succesul cărților anterioare – Refugiul timpului, Fizica tristeții și Un roman natural –, apariții editoriale situate în topul preferințelor iubitorilor de literatură universală din România.

Noua traducere este prima colecție de povestiri a lui Gheorghi Gospodinov, publicată în urmă cu două decenii și jumătate, dar aflată în acest moment în atenția editorilor de limbă franceză, germană, cehă, italiană, sârbă, macedoneană, odată cu succesul internațional substanțial de care se bucură îndrăgitul scriitor bulgar în ultimii ani. În 2007, ediția în limba engleză a cărții a intrat în cursa pentru câștigarea Premiului Frank O'Connor, iar în 2012, ediția în limba poloneză a fost nominalizată la prestigiosul Premiu Angelus.

Cu ocazia traducerii în limba română a cărții, Gheorghi Gospodinov a trimis un mesaj emoționant către cititorii români:

„Dragi cititori români,

Aceste povestiri sunt scrise într-un alt timp. Probabil că sună ca Șeherezada. Dintotdeauna am fost atras de poveștile vechi. În cele mai multe dintre ele, stă ascuns un mic miracol sau premoniția unui miracol. Restul sunt povești aproape obișnuite, despre oameni care călătoresc cu trenul, povestesc. Un om își pierde auzul și face o listă cu sunetele pe care trebuie să le audă înainte să devină complet surd. Alții se întâlnesc timp de două ore, se îndrăgostesc și, incapabili să trăiască acea iubire, își alcătuiesc o viață întreagă împreună; astfel, două ore mai târziu, nimic nu va mai fi la fel.

Sunt încântat că aceste povești vor fi citite începând din primăvara aceasta și în România. Suntem vecini, împărtășim o memorie comună. Știu că de cealaltă parte a Dunării oamenii din generația mea își mai amintesc unele emisiuni de la televiziunea bulgară. Recent, un prieten român mi-a cântat melodia din „Noapte bună, copii”. Eu, la rându-mi, cunosc mulți scriitori români, îi citesc cu plăcere, urmăresc cinematografia românească.

Luați această carte ca pe o mică plută peste râu, încărcată cu povești nespuse, trimisă de pe celălalt mal.

Cu emoție, Georgi Gospodinov.”

Și alte povestiri reunește aproape douăzeci de texte, unele de doar o pagină, balansând între fantastic și real, mereu inventive. Gospodinov explorează fațete neașteptate ale literaturii, de la reinterpretări ironice ale realității la povestiri infuzate de o poezie emoționantă.

Pline de surprize, răsturnări ingenioase de situație și un limbaj captivant, povestirile combină complexitatea narativă a lui Borges cu realismul Europei de Est pre și postcomuniste.

Oscilând între melancolie și umor, textele reunite în volumul Și alte povestiri par să caute mereu soluții salvatoare în fața urâțeniei lumii sau măcar o distanță salvatoare față de realitatea imediată. Astfel, Gheorghi Gospodinov ne oferă o literatură surprinzătoare, sofisticată și profund umană.

Astăzi, Gheorghi Gospodinov este una dintre cele mai marcante voci ale literaturii europene contemporane – „scriitorul care a scos ficțiunea bulgară din somnul comunismului”, potrivit criticilor de la Le Monde – și a impus un stil unic, contrastând puternic cu tendințele prozei actuale, conform recenezenților de la Boston Review: „Volumul lui Gospodinov contrastează puternic cu stilul atâtor proze contemporane. Există în el o relaxare rară, cuvintele nu sunt diluate, fifiecare are un gust aparte”.

Desemnat de Alberto Manguel drept „unul dintre cei mai importanți scriitori europeni contemporani”, Gheorghi Gospodinov (n. 1968) este astăzi cel mai tradus și apreciat scriitor bulgar al momentului. Romanul său de debut, Un roman natural, a fost tradus în peste 23 de limbi, printre care engleză, germană, franceză, italiană, spaniolă și islandeză. A publicat poezie, proză, eseuri, piese de teatru și a realizat scenarii de film. Scrie în mod regulat articole pentru cotidianul bulgar Dnevnik și pentru Deutsche Welle. Din opera lui, în Anansi. Contemporan au apărut Fizica tristeții (traducere de Cătălina Puiu, 2021), Un roman natural (traducere de Cătălina Puiu, 2022) și Refugiul timpului (2023; International Booker Prize, traducere în limba română de Mariana Mangiulea Jatop). Cea mai recentă traducere, volumul de proze scurte Și alte povestiri (traducere de Mariana Mangiulea Jatop) reprezintă o recuperare necesară din opera unui scriitor aflat în plină ascensiune internațională, dar primit cu entuziasm și de cititorii și criticii români.

„Totuși, de ce Și alte?… Care e acea povestire lipsă de la început? Dar dacă o astfel de povestire nici nu există? Eu consider că toate au importanța lor, indiferent dacă sunt despre muște, despre îndrăgostiți sau despre sufletul unui biet porc în preajma sărbătorii de Crăciun. Fiecare istorioară are dreptul de a fi povestită și ascultată. Într-un loc în carte, Gaustin spune că, și atunci când din punct de vedere strategic am pierdut jocul, mutările inutile ale povestirilor noastre vor amâna întotdeauna finalul. Chiar dacă ele sunt relatări despre eșecuri, înfrângeri…” – Gheorghi Gospodinov