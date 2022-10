Cătălin Predoiu, despre pașii pentru aderarea României la Schengen. Legile justiţiei trebuie adoptate toamna aceasta

"Cererea pe procedură de amânare a fost motivată de aşteptarea avizului Comisiei de la Veneţia şi, de aceea, ca reprezentant al Guvernului, sunt obligat încă o dată să explic de ce pentru Guvern este importantă adoptarea acestor trei proiecte de lege în toamna acestui an - pentru că Guvernul are un obiectiv esenţial, care înseamnă aderarea la spaţiul Schengen şi, după cum este bine cunoscut de toată lumea, acest obiectiv este pus în legătură de unele state membre de progresele în cadrul MCV, iar în cadrul MCV unul dintre obiective este adoptarea legilor justiţiei. Prin urmare, Guvernul, dacă doreşte să îşi atingă aceste două obiective, de care atârnă extrem de multe interese ale României şi ale cetăţenilor români şi companiilor din România - nu cred că e nevoie să explic ce avantaje ar aduce economiei naţionale intrarea în Spaţiul Schengen - trebuie să adopte legile. Trebuie, deci, să adoptăm aceste legi, în toamna acestui an", a declarat Cătălin Predoiu, în şedinţa Comisiei speciale comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru examinarea iniţiativelor legislative din domeniul Justiţiei, citat într-un comunicat al MJ.

În opinia ministrului, adoptarea înainte de un aviz al Comisiei de la Veneţia nu înseamnă că nu s-a făcut o muncă "pe brânci".



"Asta nu înseamnă că dezbaterile nu au avut loc substanţial, cum cred că s-a putut vedea de la şedinţă la şedinţă, nu înseamnă că nu s-au primit amendamente, că nu s-a făcut o muncă 'pe brânci', zi şi noapte, şi la minister, şi aici, în Comisie, şi la Parlament, şi la Guvern, la instituţiile care au fost interesate din sistemul judiciar - sunt de faţă aici, sunt echipe care au lucrat permanent - nu înseamnă că fiecare articol nu a fost luat şi întors pe toate feţele şi nu înseamnă că nu s-a făcut o muncă serioasă aici, pe de o parte", a spus Predoiu.



El a mai spus că avizele anterioare emise de Comisia de la Veneţia au exprimat o serie de principii care au fost avute în vedere în noile proiecte de modificare a legilor justiţiei.



"În ceea ce priveşte avizele, da, chiar dacă avizele precedente au fost exprimate în legătură cu modificările anterioare, ele au exprimat o serie de principii, ele au fost avute în vedere. Ce înseamnă 'avut în vedere'? Înseamnă luat, analizat şi acolo unde, în viziunea ministerului, minister care are dreptul la o viziune, aşa cum are dreptul orice instituţie, au fost compatibile, au fost integrate în proiectul de lege; unde nu, avem argumente să explicăm de ce nu au fost integrate - de aceea se cheamă recomandări, sugestii, şi nu directive, nu ordine, nu instrucţiuni. Comisia de la Veneţia nu emite ordine, emite recomandări. Asta înseamnă că le evaluezi prin prisma viziunii pe care o ai, a intereselor de ţară, şi le integrezi în proiectele de lege. Este ceea ce vom face şi în continuare", a arătat ministrul Justiţiei.



Deputatul USR Stelian Ion a solicitat joi, la reluarea dezbaterilor în Comisia specială parlamentară pentru legile Justiţiei, prelungirea termenului de raport până la primirea avizului Comisiei de la Veneţia.