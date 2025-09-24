CCR a amânat decizia privind pensiile de serviciu

x close
de Redacția Jurnalul    |    24 Sep 2025   •   11:47
Curtea Constituțională a României a amânat pentru 8 octombrie decizia privind legea care vizează pensiile de serviciu. În ședința de miercuri, judecătorii CRR au respins obiecțiile de neconstituționalitate a Legii privind eficientizarea activității unor autorități administrative autonome.

În ședința de miercuri, CCR a decis amânarea pentru data de 8 octombrie a sesizărilor care vizează obiecția de neconstituționalitate a Legii pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu, obiecțiile de neconstituționalitate a Legii pentru modificarea și completarea unor acte normative și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății, obiecțiile de neconstituționalitate a Legii privind stabilirea unor măsuri de redresare şi eficientizare a resurselor publice şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative și obiecțiile de neconstituționalitate a Legii pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.

Obiecțiile de neconstituționalitate a Legii privind eficientizarea activității unor autorități administrative autonome au fost respinse.

