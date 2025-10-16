x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Justitie Judecătorii Instanței Supreme sesizează CCR în legătură cu Legea privind plata pensiilor private

Judecătorii Instanței Supreme sesizează CCR în legătură cu Legea privind plata pensiilor private

de Redacția Jurnalul    |    16 Oct 2025   •   15:30
Judecătorii Instanței Supreme sesizează CCR în legătură cu Legea privind plata pensiilor private
Sursa foto: Hepta/Curtea Constituțională

UPDATE: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, constituită în Secţii Unite, a hotărât cu unanimitate sesizarea Curţii Constituţionale în vederea exercitării controlului de constituţionalitate, înainte de promulgare, asupra Legii privind plata pensiilor private.

Sesizarea este legitimată constituţional de dispoziţiile art. 146 lit. a) din Constituţia României şi de prevederile art. 15 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care prevăd dreptul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie de a sesiza Curtea Constituţională pentru controlul constituţionalităţii legilor înainte de promulgare, informează Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.

În sinteză considerentele hotărârii nr. 4/2025 a Secțiilor Unite au avut în vedere următoarele aspecte de neconstituționalitate:

1. Încălcarea dreptului la proprietate privată, garantat de dispozițiile art. 44 din Constituție, a principiului proporționalității prevăzut de art. 53 din Constituție şi a principiului egalităţii în drepturi prevăzut de art. 16 alin. (2) din Constituţie.

2. Încălcarea principiului legalităţii, al securității raporturilor juridice şi al încrederii legitime, prevăzute de art. 1 alin. (3) și (5) din Constituţie.

Știre inițială: Judecătorii Instanței Supreme au decis să sesizeze Curtea Constituțională în legătură cu Legea privind plata pensiilor private, care aduce modificări legate de plata pensiilor din Pilonul 2 și Pilonul 3.

Parlamentul a adoptat legea de plată a pensiilor private din România, la 17 ani de la înființarea sistemului, scrie gandul.ro.

Concret, aceasta reglementează modul în care românii își vor putea retrage banii din pensia privată Pilon 2 și pensia facultativă Pilon 3.

Citește pe Antena3.ro

Astfel, românii ar putea retrage doar 30% din suma acumulată, iar restul sumei va fi eșalonată la plată cel puțin 8 ani.

 

(sursa: Mediafax)

 

×
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: ccr pensii private
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri