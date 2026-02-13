x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Justitie Cercetări într-un caz de viol și agresiune sexuală. Percheziții la un profesor și la doi foști elevi

Cercetări într-un caz de viol și agresiune sexuală. Percheziții la un profesor și la doi foști elevi

de Redacția Jurnalul    |    13 Feb 2026   •   08:47
Cercetări într-un caz de viol și agresiune sexuală. Percheziții la un profesor și la doi foști elevi
Sursa foto: Captură video Antena 3 CNN/Percheziții în Maramureș

Polițiștii din Maramureș fac vineri percheziții în locuințele unui profesor și a doi foști elevi, într-un caz în care se fac cercetări pentru viol și agresiune sexuală.

Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale din cadrul IPJ Maramureș, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Baia Mare, fac vineri dimineața șase percheziții domiciliare în județele Maramureș și Satu Mare.

Activitățile au loc în cadrul unui dosar în care se efectuează cercetări pentru viol, viol în formă continuată, agresiune sexuală și agresiune sexuală în formă continuată.

Perchezițiile vizează documentarea activității infracționale a trei persoane, una dintre acestea având calitatea de cadru didactic al unei unități de învățământ, iar ceilalți doi foști elevi.

La percheziții participă și luptători din cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale, dar și polițiști din Serviciului Criminalistic și din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare.

(sursa: Mediafax)

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe LongevityMagazine.ro
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: perchezitii viol agresiune sexuala
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri