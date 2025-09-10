Peste 20 de dosare în instanță pentru părinții copilului găsit spânzurat cu mama sa

Potrivit „Actual Mehedinţi”, vicepreşedintele Tribunalului Mehedinţi a declarat că, din 2020, părinţii copilului au fost implicaţi în peste 20 de procese civile şi penale.

„Începând din anul 2020, la instanțele din Mehedinți, au fost înregistrate peste 20 de cauze în care părinții minorului au figurat ca parte. Este vorba atât delitigii civile, cât și de litigii penale. La un moment dat, mama minorului a formulat plângeri sub pretextul săvârşirii a 7 infracțiuni de către tatăl minorului: pornografie infantilă, amenințare, hărţuire, rele tratamente aplicate minorului, fals în declarații și fals în înscrisuri”, declară vicepreședintele Tribunalului Mehedinți, judecătorul Cosmin Sima, potrivit sursei citate.

Plângerile au fost clasate. De asemenea, tatăl minorului a înaintat o plângere pentru nerespectarea măsurilor privind încredințarea copilului.

„În final, toate acele plângeri s-au soluționat cu soluții de clasare. De altfel, la un moment dat, tatăl minorului a formulat o plângere pentru nerespectarea măsurilor dispuse într-o hotărâre judecătorească privind încredințarea minorului. Instanțele au conformat săvârșirea acelei infracțiuni de către mama minorului, însă au aplicat osancțiune constând într-un avertisment. Pe rolul Judecătoriei Drobeta Turnu Severin, urma să aibă loc soluționarea altei cauze penale, în care mama minorului figura ca inculpată pentru săvârşirea infracţiunii de inducerea în eroare a organelor judiciare.", a mai spus vicepreședintele Tribunalului Mehedinți.

Conform anchetei, necropsia nu a putut stabili cauza morții copilului din cauza stării avansate de degradare a trupului. O expertiză detaliată la Institutul de Medicină Legală „Mina Minovici” din București va clarifica modul în care a survenit decesul. În cazul femeii, s-a confirmat că și-a pus capăt zilelor prin spânzurare.

(sursa: Mediafax)