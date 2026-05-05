Decizie definitivă: Cristian Popescu Piedone poate fi judecat pentru corupție în dosarul Hotel Internațional Sinaia

Potrivit portalului instanțelor, magistrații au respins ca nefondată contestația formulată de Piedone împotriva deciziei Tribunalului Brașov pronunțate în camera preliminară. Curtea de Apel a menținut legalitatea probelor administrate de procurori, precum și soluția instanței inferioare, iar decizia permite începerea judecății pe fond, scrie G4media.

Instanța l-a obligat, totodată, pe inculpat la plata cheltuielilor judiciare.

Dosarul a fost trimis în judecată de Direcția Națională Anticorupție în octombrie 2025.

Procurorii susțin că, la 7 martie 2025, Cristian Popescu Piedone, în calitate de președinte al ANPC, ar fi divulgat informații confidențiale privind un control care urma să aibă loc în aceeași zi la Hotelul Internațional din Sinaia, unitate deținută de familia fostului politician Dan Radu Rușanu. Potrivit anchetatorilor, scopul ar fi fost ca hotelul să evite sancțiuni pentru eventuale nereguli.

În dosar apar interceptări în care Piedone ar fi dat indicații angajaților hotelului cu privire la pregătirea spațiilor înaintea verificării. Acesta ar fi cerut, între altele, ca personalul să poarte halate și bonete, frigiderele să fie aranjate, oalele să aibă capace, iar anumite camere să fie pregătite corespunzător clasificării unității.

De asemenea, potrivit procurorilor, Piedone ar fi solicitat ca vizita echipei de control să fie dirijată către spații alese de reprezentanții hotelului.

