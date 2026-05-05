CSM, după moțiune: ”Nu am desfăcut șampania. Demiterea lui Bolojan este doar o etapă”

„NU, nu am desfăcut șampania! De ce? Pentru că Guvernul cade, dar „găurile din ușă” rămân. Vă mai aduceți aminte povestea cuielor bătute în ușă, din abecedarul de pe vremea noastră? Era acolo un tată care bătea un cui în ușa casei pentru fiecare faptă rea a fiului său. Când băiatul a început să facă fapte bune, tatăl scotea câte un cui. La final, când ușa a rămas goală, tatăl i-a spus fiului: „Vezi, cuiele nu mai sunt, dar au rămas găurile. Ușa nu va mai fi niciodată la fel”. Exact așa este astăzi Justiția în România. Astăzi a căzut un Guvern, s-a „scos un cui”.

Dar asaltul premierului Bolojan asupra magistraților, campaniile de decredibilizare și modificările legislative toxice din ultimul an au lăsat urme adânci.

​Degeaba pleacă executivul dacă „găurile” rămân și dor:

​Instanțe golite: Scheme de personal incomplete, cu profesioniști care au ales să plece din sistem din cauza incertitudinii și concursurile de recrutare blocate timp de 2 ani.

Un sistem demonizat: Justiția a fost transformată artificial în „țap ispășitor” pentru eșecurile politice, un discurs care a fracturat încrederea cetățenilor în judecători și procurori.

​Demoralizare și frustrare: Colegi magistrați și grefieri, oameni care își fac meseria cu onestitate, au fost frustrați inutil și hărțuiți constant prin atacuri publice, ajungând la o stare de epuizare și demoralizare ce va fi greu de remediat.

Impactul asupra cetățeanului: Când instanțele sunt sufocate și magistrații demoralizați, cel care pierde este omul de rând, a cărui cauză se amână la infinit sau a cărui dreptate devine iluzorie și care rămâne vulnerabil în fața abuzurilor.

CSM a avertizat constant în ultimul an despre derapajele grave, dar ignorarea acestor semnale a creat un precedent periculos. Plecarea acestui guvern este doar o etapă.

Greul abia acum începe, pentru că avem de reparat un sistem care a fost ciuruit metodic.

Justiția nu are nevoie de victorii politice de moment, ci de stabilitate, independență și respect. Toate acestea, în favoarea cetățeanului și a democrației.

Și tot răul produs în ultimul an nu se repară automat prin căderea unui premier. Efectele se vor simți ani de zile, ca acele găuri în lemn care nu se mai vindecă. ​Asa ca nu, nu am desfăcut încă șampania”, a scris judecătorul Ene.

Astăzi, Guvernul condus de Ilie Bolojan, care s-a răfuit în ultimul an cu magistrații, a fost demis de către Parlament cu 281 de voturi pentru, 4 voturi contra și 3 voturi anulate, în urma adoptării moțiunii de cenzură depusă de PSD și AUR.

(sursa: Mediafax)