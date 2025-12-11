CSM: Procurorii au cerut de mai multe ori revizuirea unor dispoziții din legile Justiției

CSM reacționează la materialul de presă publicat de Recorder, intitulat „Justiție capturată” într-un comunicat de presă în care ține să precizeze că este nevoie de verificări în privința faptelor prezentate în anchetă.

CSM recunoaște existența unor vulnerabilități legislative (pe care spune că le-a semnalat anterior) și spune că, dacă faptele prezentate în material ar fi adevărate, ar însemna că sistemul judiciar ar fi „abdicat” de la scopul său primordial.

„Aspectele prezentate în conținutul materialului de presă relevă fapte care, dacă ar fi adevărate, ar putea conduce la concluzia că sistemul judiciar, integral sau sectorial, a abdicat de la scopul său legal și constituțional. Luând în considerare că legea a prevăzut instrumente interne de control și reglare, Secția de procurori a CSM va face demersuri pentru a verifica, în acord cu rolul său instituțional, realitatea concluziilor materialului de presă privind activitatea procurorilor”, se arată în comunicat.

CSM consideră că modificările legislative succesive din perioada 2017-2022 au fost de natură să bulverseze activitatea judiciară:

„Procurorii din cadrul secției au învederat de mai multe ori miniștrilor justiției și altor decidenți politici, în cei 3 ani scurși de la începutul mandatului, că este necesară revizuirea unor dispoziții din legile justiției, unele dintre ele în sensul celor surprinse în conținutul materialului. Modificările succesive ale legilor justiției în perioada 2017-2022 au bulversat activitatea parchetelor, atât în zona de urmărire penală și de reprezentare în fața instanțelor, cât și în zonele de management și administrație”.

CSM atrage atenția că anumite legături de idei care se fac în textul anchetei, între problemele din sistem și pensiile magistraților sunt periculoase prin faptul că pot manipula opinia publică și ar putea fi de natură să deraieze demersul jurnalistic:

„Legătura dintre eventualele probleme de sistem, integrale sau sectoriale, care trebuie verificate de îndată, și modificările recente referitoare la statutul magistraților, referindu-ne aici la pensiile de serviciu, este doar una conjuncturală și nu poate duce decât la manipularea opiniei publice și la deraierea scopului materialului Recorder”.

CSM reamintește că, indiferent de schimbările politice recente, necesarele modificări legislative au fost în mod repetat amânate. Secția încearcă să repoziționeze discuția într-un cadru instituțional, indicând că soluțiile durabile au nevoie de voință politică și adaptări legislative consistente:

„În ceea ce privește eventualele poziționări politice ale unor organizații sau partide, învederăm faptul că, indiferent de rotația politică a ultimilor 8 ani, nu s-a dorit ca deficiențele legislative semnalate să fie înlăturate în sensul celor semnalate de către membrii sistemului judiciar în acord cu recomadările Comisiei de la Veneția, ale Mecanismului de Cooperare și Verificare și a mecanismului european rule-of-law. În acest sens, orice intervenție corectă asupra problemelor semnalate va trebui să conțină, în mod obligatoriu, modificările legislative solicitate, pentru reglarea problemelor de sistem”, se arată în document.

(sursa: Mediafax)