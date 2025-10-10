Reacția CSM-ului privind pensiile de serviciu ale magistraților: Măsurile propuse de Executiv nu contribuie la îndeplinirea jalonului 215 din PNRR

„Contrar celor afirmate în mod nereal de premierul României, în sensul că < rezolvarea pensiilor magistraților > ar constitui un jalon de care depinde < o sumă de peste 200 de milioane de euro > din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), Consiliul Superior al Magistraturii face următoarele precizări: Prin Legea nr. 282/2023 a fost modificat substanțial regimul pensionării magistraților (sub aspectul condițiilor de pensionare, al modului de calcul al pensiei, al etapizării etc.), toate aceste elemente, prevăzute de noua lege, fiind luate în considerare de Comisia Europeană pentru a evalua pozitiv obiectivul 215 ca fiind îndeplinit în evaluarea sa preliminară pozitivă din 15 octombrie 2024”, transmite CSM.

CSM: „Comisia Europeană a evaluat pozitiv obiectivul 215”

CSM precizează că Legea nr. 282/2023 a adus modificări semnificative regimului de pensionare a magistraților — privind condițiile de pensionare, modul de calcul al pensiei și etapizarea acestora —, elemente care au fost luate în considerare de Comisia Europeană în evaluarea preliminară pozitivă din 15 octombrie 2024.

În același timp, aceeași lege a modificat regimul impozitării pensiilor, indiferent de categoria profesională a beneficiarilor. Ulterior, Curtea Constituțională, prin Decizia nr. 724/2024, a declarat neconstituționale dispozițiile referitoare la impozitarea progresivă a pensiilor.

Jalonul 215, afectat de decizia Curții Constituționale

Potrivit CSM, în urma acestei decizii, Comisia Europeană a constatat că, în ceea ce privește impozitarea pensiilor, jalonul 215 nu mai poate fi considerat îndeplinit, întrucât prevederile legale privind impozitarea suplimentară nu pot fi aplicate de Guvern.

„Așadar, celelalte aspecte privind regimul de pensionare a magistraților nu au fost criticate de Comisie și rămân consolidate. În acest context, legea adoptată recent de Guvern nu are nicio legătură cu cerințele formulate de Comisie prin scrisoarea din 25 martie 2025”, subliniază CSM.

„Justiția nu poate fi temă de campanie electorală”

Instituția face apel la respectarea adevărului juridic și instituțional, cerând responsabilitate în comunicarea publică și respingând orice presiune politică asupra Curții Constituționale.

„Justiția nu poate fi o temă constantă de campanie electorală, iar consolidarea statului de drept presupune onestitate, rigoare și echilibru în relația dintre puterile statului”, se mai arată în comunicatul CSM.