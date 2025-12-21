CSM reacționează dur la ideea unui referendum în Justiție: „Demers absolut inacceptabil”

Consiliul Superior al Magistraturii și unul dintre membrii săi, judecătorul Alin Ene, reacționează vehement la declarațiile președintelui Nicușor Dan privind organizarea unui referendum în rândul magistraților, calificând inițiativa drept neconstituțională și periculoasă pentru statul de drept.

CSM și judecătorii critică dur ideea unui referendum în Justiție

Judecătorul Alin Ene, membru al Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), a catalogat drept „absolut inacceptabile” declarațiile președintelui Nicușor Dan privind organizarea unui referendum în Justiție, susținând că șeful statului nu are niciun temei legal pentru un asemenea demers.

Potrivit magistratului, ideea unui „referendum în cadrul corpului magistraților” pentru evaluarea sau revocarea Consiliului Superior al Magistraturii contravine flagrant principiilor constituționale.

„Asemenea declarații și demersuri sunt absolut inacceptabile în orice stat democratic.”

Avertisment privind încălcarea separației puterilor în stat

Alin Ene a subliniat că membrii CSM pot fi revocați exclusiv prin decizia Adunărilor Generale ale judecătorilor, nu prin inițiative individuale sau politice, indiferent de funcția celui care le propune.

El a comparat situația cu un scenariu ipotetic în care Justiția ar organiza un referendum pentru demiterea Președintelui sau dizolvarea Parlamentului, subliniind caracterul absurd și neconstituțional al unei asemenea idei.

„Pe când un referendum pentru a stabili dacă Guvernul, Parlamentul și Preşedintele României se mai bucură de susținerea poporului?”

Judecătorul avertizează că astfel de inițiative plebiscitare riscă să erodeze statul de drept și să creeze tensiuni inutile în interiorul sistemului judiciar.

CSM: Orice ingerință în Justiție este inacceptabilă

La rândul său, Secția pentru judecători a CSM a reacționat oficial, subliniind că exercitarea atribuțiilor constituționale trebuie să respecte strict separația și echilibrul puterilor în stat.

Consiliul precizează că referendumul propus de Președinte nu este prevăzut de lege pentru profesia de judecător, care beneficiază de o reglementare constituțională și legală specială.

„Consiliul Superior al Magistraturii, în calitatea sa de garant al independenței justiției, nu va tolera nicio formă de ingerință, directă sau indirectă, în activitatea instanțelor.”

CSM reamintește și obligațiile României ca stat membru al Uniunii Europene, subliniind că independența Justiției este un pilon fundamental al statului de drept.

Mesaj către clasa politică și opinia publică

În finalul comunicatului, Consiliul face apel la un discurs public responsabil și echilibrat:

„Consolidarea încrederii publice în instituțiile statului presupune un discurs public responsabil, ancorat în normele constituționale și în valorile comune europene.”

Reacțiile vin după ce președintele Nicușor Dan a anunțat intenția de a organiza, în luna ianuarie, un referendum în rândul magistraților, cu întrebarea:

„Consiliul Superior al Magistratului acționează în interes public sau în interesul unui grup din interiorul sistemului judiciar?”

„Dacă magistrații vor decide că CSM acționează în interes public, vom continua discuțiile legislative și tot ceea ce am planificat. Dar dacă, însă, magistrații în majoritatea lor, vor spune că Consiliul Superior al Magistraturii nu reprezintă interesul public, ci interesul breslei, atunci Consiliul Superior al Magistraturii va pleca de urgență”, a spus președintele.

Inițiativa a declanșat un val de critici din partea magistraților, care consideră demersul un precedent periculos pentru independența Justiției.

(sursa: Mediafax)