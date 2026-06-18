Fraudă colosală la Ploiești: 2,4 milioane de lei furați dintr-o clinică privată

Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Ploiești au anunțat joi reținerea a patru inculpați și plasarea sub control judiciar a altor 13 persoane. Potrivit anchetatorilor, gruparea ar fi fost constituită în ianuarie 2025 de un medic specialist, administrator al unei clinici private din municipiul Ploiești. Din grup ar fi făcut parte și alte persoane cu funcții de conducere sau atribuții medicale în cadrul unității, inclusiv manageri, directori, asistenți medicali și medici specialiști.

Scopul ar fi fost obținerea unor sume importante de bani prin decontarea către Casa de Asigurări de Sănătate Prahova a unor servicii medicale care nu ar fi fost efectuate în realitate.

Conform DIICOT, în sistemul informatic al clinicii ar fi fost introduse date referitoare la consultații și servicii medicale fictive. Acestea ar fi fost validate folosind tokenurile medicilor și cardurile de sănătate ale unor pacienți sau documente emise de Casa de Asigurări de Sănătate. Ulterior, informațiile ar fi fost transferate către sistemele informatice ale Casei Naționale de Asigurări de Sănătate și ale Platformei Informatice a Asigurărilor de Sănătate. Pe baza acestor date, clinica ar fi generat lunar deconturi, facturi și rapoarte care includeau și serviciile presupus fictive, determinând astfel plata sumelor de către CAS Prahova.

Anchetatorii susțin că angajații implicați ar fi fost recompensați cu sume de bani în numerar, prezentate drept „bonusuri de performanță”. Medicii ar fi fost pontați câte șapte ore pe zi, iar conducerea clinicii ar fi stabilit un obiectiv de minimum 27 de pacienți consultați zilnic. În funcție de contribuția fiecăruia la activitate, personalul medical ar fi primit procente din sumele decontate. DIICOT mai arată că tokenurile medicilor ar fi rămas permanent conectate la calculatoarele clinicii, iar mai multe persoane ar fi avut acces la parolele necesare validării serviciilor medicale.

Potrivit procurorilor, unele consultații ar fi fost raportate chiar și în zilele în care medicii aveau program în alte puncte de lucru ale clinicii sau nu participau efectiv la activitate. În evidențe, aceștia apăreau ca fiind prezenți și având pacienți programați, iar serviciile respective erau transmise spre decontare. Ancheta a mai stabilit că mai mulți angajați ar fi pus la dispoziția grupării cardurile proprii de sănătate, precum și pe cele ale unor rude sau cunoștințe, pentru introducerea unor servicii medicale fictive.

În urma celor 33 de percheziții efectuate în județele Prahova și Ilfov, precum și în municipiul București, anchetatorii au ridicat carduri de sănătate, documente, contracte de muncă, sume de bani și echipamente informatice. Prejudiciul estimat de procurori se ridică la aproximativ 2.415.000 de lei. DIICOT a sesizat Tribunalul Prahova cu propunerea de arestare preventivă pentru cele patru persoane reținute. Procurorii precizează că toate persoanele cercetate beneficiază de prezumția de nevinovăție și de drepturile procesuale prevăzute de lege.

(sursa: Mediafax)