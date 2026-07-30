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Patru zile de caniculă în București. Nopți tropicale și maxime de până la 34 de grade Celsius

de Redacția Jurnalul Publicat la 30 Iul 2026 10:56 Modificat la 30 Iul 2026 10:56
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Patru zile de caniculă în București. Nopți tropicale și maxime de până la 34 de grade Celsius
Rapha Wilde - Unsplash.com/Caniculă în București

Administrația Națională de Meteorologie a anunțat joi că Bucureștiu se va confrunta cu patru zile de vreme călduroasă, temperaturi de până la 34 de grade, disconfort termic ridicat și nopți tropicale.

„În intervalul 30 iulie, ora 10 - 03 august, ora 10, pentru municipiul București va fi în vigoare o informare meteorologică pentru val de căldură, disconfort termic, caniculă, nopți tropicale”, transmite ANM.

Joi, vremea va fi călduroasă, cu maxime care vor ajunge la 32-34 de grade Celsius, iar cele minime se vor situa între 15 și 18 grade. Cerul va fi senin și vântul va sufla slab până la moderat.

Vineri, temperaturile maxime vor fi de 32-34 de grade, în timp ce minimele vor oscila între 16 și 19 grade. Indicele temperatură-umezeală (ITU) se va apropia de pragul critic de 80 de unități, cerul va fi senin și vântul va sufla moderat.

Sâmbătă, temperaturile maxime se vor menține la 33-34 de grade și minimele vor atinge 19 grade. ITU se va apropia de pragul critic, cerul va fi senin, iar vântul va sufla slab până la moderat.

Duminică, temperaturile maxime vor fi de 33-34 de grade, iar minimele se vor situa între 16 și 19 grade. Indicele temperatură-umezeală va atinge pragul critic de 80 de unități și cerul va fi variabil.

(sursa: Mediafax)

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Subiecte în articol: nopți tropicale canicula bucuresti
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