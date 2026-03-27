Doi tineri, acuzați că au filmat și distribuit imagini explicite cu o minoră de 14 ani

„La data de 26 martie 2026, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Craiova au dispus reținerea a doi inculpați, cu vârste de 16 și 21 de ani, cercetați pentru săvârșirea infracțiunii de pornografie infantilă. În sarcina inculpatului major s-a reținut și comiterea infracțiunii de viol asupra unui minor.”, a transmit DIICOT într-un comunicat.

Potrivit anchetatorilor, cei doi ar fi exploatat o victimă minoră, în vârstă de 14 ani, context în care au fost realizate și stocate materiale video cu caracter explicit, ulterior distribuite către alte persoane.

„Din actele de urmărire penală a reieșit faptul că, cei doi inculpați au întreținut relații sexuale cu victimă minoră (14 ani), context în care inculpatul în vârstă de 16 ani a realizat o filmare, pe care a stocat-o în telefonul său mobil și ulterior a distribuit-o, atât către coinculpat, cât și către alte persoane. De asemenea, și inculpatul major utilizând telefonul mobil al coinculpatului, a realizat un material video in care victima era înfățișată în ipostaze sexuale explicite, imaginile fiind stocate în același dispozitiv”, se arată în comunicatul DIICOT.

Judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Dolj a fost sesizat cu propunerea de arestare preventivă a celor doi pentru 30 de zile.

