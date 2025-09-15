Directorul Aeroportului Timișoara, trimis în judecată pentru că și-a reînnoit ilegal mandatul

Între martie și mai 2019, Idolu și membrii Consiliului de Administrație au semnat documente prin care directorul și-a prelungit mandatul pentru patru ani (septembrie 2019 - septembrie 2023), deși legea impunea organizarea unei proceduri de selecție pentru această funcție.

Faptele au cauzat o pagubă de 263.717 lei aeroportului, reprezentând salariul plătit directorului între septembrie 2019 și iulie 2020. Idolu a obținut personal un folos de 165.399 lei, suma netă încasată în această perioadă.

„Prin aceste demersuri, inculpații ar fi cauzat o pagubă persoanei juridice S.N. Aeroportul Internațional Timișoara-Traian Vuia S.A. în cuantum de 263.717 lei, reprezentând salariul plătit de persoana juridică pentru perioada septembrie 2019 – iulie 2020, perioadă în care inculpatul Idolu Iulian Daniel a deținut calitatea de Director General și membru executiv în cadrul Consiliului de Administrație al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara-Traian Vuia S.A.,

Totodată, folosul necuvenit obținut de inculpatul Idolu Iulian Daniel ar fi fost de 165.399 lei, reprezentând venitul net plătit de Aeroportul Timișoara pentru perioada respectivă”, informează DNA.

Alături de Idolu, au fost trimiși în judecată și membri ai CA: Marian Liviu Mocan, Ciprian Corneliu Jichici, Miruna Alexandra Vicol, Teodor Bar și Adrian Valentin Negoiță. Consilierii juridici Alexandra Avram și Ciprian Sabin Venter sunt acuzați de complicitate.

Aeroportul s-a constituit parte civilă pentru recuperarea prejudiciului, iar procurorii au dispus măsuri asigurătorii asupra bunurilor inculpaților.

Dosarul a fost trimis la Tribunalul Timiș.

(sursa: Mediafax)