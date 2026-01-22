O fostă contabilă din cadrul Ministerului Afacerilor Externe, vizată de DNA

x close
de Redacția Jurnalul    |    22 Ian 2026   •   16:45
Sursa foto: DNA, cu lupa pe o fostă contabilă din MAE

O fostă contabilă din cadrul Ministerului Afacerilor Externe (MAE), este cercetată de DNA, în urma unor suspiciuni de corupție.

Potrivit comunicatului transmis, joi, de DNA, cercetările vizează suspiciuni privind săvârșirea unor fapte asimilate infracțiunilor de corupție de către un fost funcționar public din cadrul Ministerului Afacerilor Externe.

Femeia, care ocupa un post de contabilă, este acuzată că, alături de mai mulți complici, ar fi cauzat un prejudiciu estimat de 8 milioane de lei.

Joi, procurorii au percheziționat locuințele a trei persoane din Pitești.

