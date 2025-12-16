Secția pentru procurori a CSM îl anchetează pe procurorul șef DNA, Marius Voineag, după dezvăluirile Recorder

Secția pentru procurori din cadrul CSM a votat, în unanimitate, sesizarea Inspecţiei Judiciare „pentru efectuarea de verificări în raport cu aspectele privind activitatea procurorului şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie semnalate în materialul de presă difuzat de publicaţia Recorder”, transmite CSM într-un comunicat de presă transmis după ședința de marți.

„Urmează ca hotărârea Secției pentru procurori să fie transmisă Inspecției Judiciare pentru a efectua verificări, într-un termen considerat rezonabil”.

De asemenea, s-a votat convocarea adunărilor generale „în vederea consultării procurorilor cu privire la necesitatea modificării legii penale și procesual penale, precum și a legilor justiției”.

Hotărârea va fi transmisă unităților de parchet pentru organizarea adunărilor generale, urmând ca hotărârile să fie transmise către Secție până la data de 15 ianuarie 2026.

„Propunerile rezultate vor fi integrate la nivelul secției pentru procurori într-un material care va fi trimis Ministerului Justiției și comisiilor juridice din cele două camere ale Parlamentului României”, potrivit CSM.

(sursa: Mediafax)