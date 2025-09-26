Doi bărbați au agresat un agent de securitate la o sală de jocuri 

Incidentul a avut loc în noaptea de miercuri spre joi la o sală de jocuri din Baia Mare.

La fața locului au intervenit jandarmii, care au identificat doi bărbați de 39 și 44 de ani.

„Bărbatul de 44 ani ar fi fost exclus din acel cazino de mai multă vreme, motiv pentru care unul dintre angajați i-a solicitat să părăsească sala de jocuri. Întrucât bărbatul a refuzat să se conformeze solicitării, angajatul a cerut sprijinul agentului de securitate. După ce agentul de securitate i-a solicitat de mai multe ori să părăsească localul, bărbatul în vârstă de 44 de ani, împreună cu celălalt bărbat în vârstă de 39 de ani cu care venise acolo au devenit agresivi verbal și fizic față de agentul de securitate”, transmite IJJ Maramureș.

Jandarmii au întocmit actele de sesizare pentru infracțiunea de loviri și alte violențe pe care le-au predat Poliției Municipiului Baia Mare.

Totodată, pentru refuzul de a părăsi locul, jandarmii i-au aplicat bărbatului și o amendă de 200 de lei.

Agentul de securitate a depus plângere împotriva celor doi bărbați.

(sursa: Mediafax)