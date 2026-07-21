Secretul cuplurilor fericite: 7 întrebări zilnice care apropie partenerii

Potrivit psihoterapeutului și autorului cărții „13 lucruri pe care cuplurile puternice mintal nu le fac”, cuplurile care reușesc să mențină o relație sănătoasă pun accent pe întrebări care încurajează vulnerabilitatea, recunoștința și sprijinul reciproc.

„«Pur și simplu nu mai vorbim» este una dintre cele mai frecvente plângeri pe care le aud în cabinetul meu de psihoterapie. Mulți parteneri spun că se simt mai degrabă colegi de apartament decât parteneri romantici”, explică specialistul.Expertul subliniază că întrebarea despre ziua de muncă nu este greșită, însă repetată zilnic ajunge să genereze aceleași răspunsuri și să limiteze dialogul.

„Indiferent dacă partenerul oferă un răspuns dintr-un singur cuvânt sau o listă lungă de plângeri, aceste schimburi vă pot face să vă simțiți mai degrabă distanțați decât apropiați”, spune acesta.

În locul conversațiilor automate, terapeutul recomandă câteva întrebări care pot transforma discuțiile de seară într-un prilej de reconectare.

1. „Care a fost cea mai bună parte a zilei?”

În loc să se concentreze pe probleme, partenerii sunt încurajați să vorbească despre momentele pozitive ale zilei.

„Suntem programați să ne amintim mai ușor ce a mers prost decât ce a mers bine”, explică psihoterapeutul, subliniind că acest exercițiu dezvoltă optimismul și recunoștința.

2. „Ce nu a mers conform planului?”

Această întrebare permite discutarea dificultăților fără a transforma conversația într-o serie de plângeri.

„Adesea, cel mai bun lucru pe care îl poți face este să asculți, fără să oferi imediat sfaturi”, recomandă specialistul.

3. „Cine ți-a făcut ziua mai ușoară?”

Întrebarea îi ajută pe parteneri să își îndrepte atenția spre oamenii care le-au oferit sprijin și chiar să își exprime recunoștința unul față de celălalt.

În timp, acest obicei poate încuraja gesturile mici de ajutor și apreciere în relație.

4. „Ce te face să te simți optimist?”

Potrivit cercetărilor citate de terapeut, speranța contribuie la o stare psihică mai bună și oferă un sentiment mai puternic de sens al vieții.

Răspunsurile pot varia de la planuri importante până la lucruri simple, precum perspectiva unei seri liniștite după o perioadă aglomerată.

5. „Ce ți-ar face seara mai frumoasă?”

După o zi solicitantă, această întrebare îi ajută pe parteneri să afle de ce are nevoie celălalt, fără presupuneri.

Poate fi vorba despre o plimbare, o cină relaxată sau pur și simplu timp petrecut împreună.

6. „Cu ce te pot ajuta în seara asta?”

Specialistul consideră că relațiile solide funcționează ca o echipă, iar sprijinul concret este mai valoros decât ofertele generale de ajutor.

„Nu spune doar «Anunță-mă dacă ai nevoie de ceva». Fii specific și oferă-te să preiei o sarcină”, recomandă acesta.

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7. „Ce ai făcut astăzi pentru a deveni mai puternic mental?”

Ultima întrebare îi invită pe parteneri să reflecteze asupra modului în care au depășit provocările zilei.

„Poate că partenerul tău a avut curajul să vorbească într-o ședință, să stabilească o limită sau să înfrunte ceva de care se temea. Identificarea acestor momente îi amintește de propria reziliență”, explică psihoterapeutul.

Comunicarea, cheia unei relații durabile

Specialistul recomandă transformarea acestor întrebări într-un ritual de seară, care poate întări conexiunea dintre parteneri și poate preveni instalarea rutinei.

„Dacă mergeți dincolo de întrebarea «Cum a fost la serviciu astăzi?», conversațiile voastre de seară nu vor deveni niciodată monotone”, concluzionează autorul, citat de cnbc.com.